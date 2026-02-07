En Directo
Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
Sigue la última hora, minuto a minuto, de las elecciones autonómicas en Aragón este 8F, con un PP que aspira, al menos, a llegar a los 30 escaños y no depender de Vox para formar gobierno y un PSOE que busca evitar el desplome electoral que vaticinan las encuestas
Aragón afronta este domingo 8 de febrero el primer adelanto electoral de su historia después de que Jorge Azcón, presidente de la DGA, lo anunciara el sábado 13 de diciembre tras no lograr apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de la comunidad para 2026.
La decisión no estuvo exenta de críticas a su izquierda y a su derecha. Pilar Alegría, líder del PSOE aragonés, tachó la decisión de "capricho personal" y de estar "absolutamente injustificada", mientras que Alejando Nolasco, número 1 de Vox en Aragón, coincidió en definir los comicios anticipados como una estrategia "maquiavélica y electoralista" para poder pactar con Aragón Existe y el PAR.
Las encuestas dibujan unas Cortes de Aragón donde tanto PP como Vox ganarían presencia, con 29 (+1) y 12 (+5) escaños respectivamente, mientras que el PSOE recibiría un duro golpe perdiendo 5 representantes y cayendo hasta los 18 diputados, su suelo electoral histórico. Chunta también sería otro de los beneficiados al ganar un representante -llegando a 4-, mientras que Aragón Existe perdería uno -se quedaría con 2 diputados- e Izquierda Unida mantendría su representante. Desaparecerían Podemos y el PAR, que no tendría representación en las Cortes aragonesas por primera vez en más de 40 años.
La borrasca Marta llega Aragón: así será el tiempo para el 8F
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo en Aragón nevadas significativas en el Pirineo y sierra de Albarracín y posibles intervalos de rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas altas o expuestas del valle del Ebro.
En el Pirineo habrá cielo muy nuboso con precipitaciones en la cara sur por la mañana y cara norte por la tarde, en el sistema Ibérico, nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, y en el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.
Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros, con nevadas significativas en el Pirineo y la sierra de Albarracín. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo; en el resto en ligero descenso; máximas en descenso en Cinco Villas y Bajo Aragón y sin cambios o en ligero ascenso en el resto.
Heladas débiles en el Pirineo y en el sistema Ibérico y Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del valle del Ebro. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 11 de máxima en Huesca, 1 y 9 de Teruel y 5 y 13 de Zaragoza.
Comparador de programas políticos: ¿Qué prometen los candidatos a la presidencia de Aragón?
Las elecciones autonómicas de Aragón son una realidad dentro de muy pocas horas. Casi todos los ciudadanos tienen claro su voto y cuál es el candidato a la presidencia del Gobierno de la comunidad que tiene su confianza. El Periódico de Aragón ha ofrecido un comparador de programas pensado para contrastar con solamente un vistazo las promesas y prioridades de cada candidatura.
La estrategia del PP de Vito Quiles sigue dando que hablar: "Vox se los comerá vivos"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este sábado al PP de que Vox "se los comerá vivos" y le ha acusado de "blanquear" a los que les acosan.
En un mensaje en X, Bolaños se ha referido así a las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha elogiado la "valentía" del agitador Vito Quiles, que ha vuelto a ser fichado para participar en un acto con jóvenes del partido tras el de este viernes en el cierre de la campaña del PP en Aragón.
"Vox se los comerá vivos y lo merecerán. Los españoles no lo merecemos", ha destacado el titular de Justicia.
Bolaños ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de utilizar "técnicas de la ultraderecha mundial". "Nos difaman, nos deshumanizan y blanquean a los que nos acosan. Qué peligroso", ha lamentado.
Durante la inauguración de unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Tellado ha destacado la participación en este evento de Quiles, que estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y el viernes participó en otro acto con jóvenes en el cierre de la campaña del PP en Aragón.
¿A qué hora y dónde votan los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón?
Los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón también acudirán este domingo a un colegio electoral a depositar su voto.
- Jorge Azcón (PP) votará a las 10.00 horas en el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza
- Pilar Alegría (PSOE) votará a las 10.30 horas en el IES Goya de Zaragoza
- Alejandro Nolasco (VOX) votará a las 12.30 horas en el CEIP Miguel Vallés de Teruel
- Jorge Pueyo (CHA) votará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Fonz
- Tomás Guitarte (Aragón Existe) votará a las 10.00 horas en Navarrete del Río
- Alberto Izquierdo (PAR) votará a las 11.00 horas en el CRA Palmira Plá de Gúdar
- Marta Abengochea (IU-Sumar) votará a las 10.00 horas en Parque Venecia
- María Goicoechea (Podemos) votará a las 12.00 horas en Villanueva de Gállego
La otra cara de la jornada electoral
Los aragoneses acuden a las urnas este domingo para elegir al nuevo presidente del Gobierno de Aragón. Jorge Azcón parte como favorito en todas las encuestas, pero todo indica que volverá a necesitar a Vox o una abstención del PSOE para poder gobernar.
La jornada electoral la viven de una forma diferente los presidentes, vocales y suplentes que tienen que acudir a primera hora de la mañana a las 2.200 mesas electorales para que el resto de la ciudadanía pueda ejercer su voto. Estas personas recibieron una notificación en su domicilio hace unas semanas avisando que habían sido elegidas para estar en la mesa.
Una triste noticia para muchos que están obligados a estar casi todo el día en el colegio electoral por la que te pagan una dieta de 70 euros. Los cargos de presidentes y vocales en una mesa electoral son cargos obligatorios, según recoge la Ley Electoral. Si alguien ha sido convocado y no acude, está infringiendo la ley y recibirá una dura penalización.
La legislación establece que la sanción será de pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses. Con respecto a la cuantía de la multa variará en función de la capacidad económica del ciudadano. Las últimas sanciones en las elecciones generales de 2023 oscilaron entre 236 euros y 2.700 euros.
En circunstancias normales, solo pueden evitar la mesa electoral quienes justifiquen su ausencia previamente con uno de los motivos que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Los elegidos contaron con un plazo de siete días desde la comunicación de su designación para poder presentar alegaciones
¿A qué hora abren los colegios electorales?
Los aragoneses podrán acudir a los colegios electorales distribuidos a lo largo de toda la comunidad a votar a partir de las 9 de la mañana. En ellos se habilitarán cerca de 2.200 mesas electorales de las que formarán parte los aragoneses seleccionados para ejercer como presidentes, vocales o suplentes en los próximos comicios.
La Presidencia de la Mesa, una vez que esta se encuentre debidamente constituida, anunciará el comienzo de la votación, con las palabras “empieza la votación” y la cita electoral durará hasta las 8 de la tarde.
Los cargos de presidentes y vocales en una mesa electoral son obligatorios, según recoge la Ley Electoral. Por ello, si un ciudadano ha sido convocado y no acude está infringiendo la ley, lo que acarrea una dura penalización.
Laura Carnicero
¿A qué se dedicaban los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón antes de la política?
Durante las últimas semanas no se ha parado de hablar de Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Marta Abengochea (IU-Sumar), María Goicoechea (Podemos), Alberto Izquierdo (PAR), Tomás Guitarte (Teruel Existe). La gran mayoría de candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón ya estaban en política antes del adelanto electoral y todos ellos han tenido a lo largo de su vida un cargo político.
Por ejemplo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, lleva más de dos décadas en política y empezó siendo un asesor en el Ayuntamietno de Zaragoza antes de convertirse en concejal.
Por otro lado, Pilar Alegría también lleva muchos años en política, los últimos como Ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de ello, la socialista trabajó en la recogida de fruta, una academia de informática y una fundación dedicada a la formación.
Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe, lleva en política desde 2019 y anteriormente se dedicaba de forma profesional a la arquitectura.
Por su parte, Marta Abengochea era funcionaria antes de sus primeros pasos en la política en el Ayuntamiento de Zuera.
Jorge Pueyo solo lleva dos años en primera línea política y fue elegido diputado de CHA en Sumar en 2023. Anteriormente, fue presentador de televisión, abogado y divulgador cultural del aragonés.
Alberto Izquierdo empezó muy joven en política. El candidato del PAR se convirtió con 19 años en el alcalde más joven de España. Durante muchos años ha compaginado la política con la agricultura y la ganadería.
María Goicoechea, candidata de Podemos, ha vuelto a la política activa tras un tiempo en el sector privado tras el fracaso de su partido en 2023. En la legislatura de 2019 a 2023, fue la directora del Instituto Aragonés de la Mujer.
Por último, Alejandro Nolasco, candidato de Vox, ha tenido responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Teruel y también fue durante un año vicepresidente del Gobierno de Aragón. En 2017 abrió en Teruel un bufete de abogados y en 2019 se afilió a Vox, cuando fue elegido concejal y comenzó su trayectoria política.
La importancia de la IA
Por primera vez en unas elecciones autonómicas, habrá un sistema de Inteligencia Artificial para supervisar, cotejar información y alertar de posibles errores humanos en la transmisión de los datos. Para ello, se han habilitado 1.274 tablets con Inteligencia Artificial incorporada.
Para la adecuación del Palacio de Congresos de Zaragoza, se han tendido 3.000 metros de cableado eléctrico adicional y 2.000 metros de fibra óptica, en un despliegue técnico en el que han trabajado 60 personas. Para garantizar tanto la seguridad como la ciberseguridad, se han dispuesto planes específicos.
Para el seguimiento informativo de la jornada electoral, se han acreditado 180 personas, de más de 70 medios. El portal del Gobierno de Aragón sobre las elecciones ha recibido en torno a 100.000 visitas en las últimas semanas.
El colegio electoral más grande de Aragón está en Zaragoza
Los aragoneses tendrán que acudir a uno de los 999 colegios electorales que hay distribuidos por las tres provincias. En total, habrá 2.213 mesas por los 731 municipios de Aragón, 780 distritos y 1.463 secciones de toda la Comunidad.
Por provincias, en la de Huesca habrá 256 colegios y 403 mesas. En Zaragoza, se disponen 468 colegios, con 1.482 mesas. Por su parte, en la de Teruel, habrá 275 colegios, con 328 mesas.
En Zaragoza capital, en concreto, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se ha designado un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.
Un total de 14.688 personas han sido designadas para esta cita electoral entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 511.855 residentes en el municipio.
El hall del Ayuntamiento de Zaragoza será el colegio electoral más grande de Aragón. Allí hay instaladas 14 mesas electorales y, al igual que en el resto de colegios electorales, en cada mesa habrá una única urna, porque solamente son elecciones autonómicas, a diferencia de comicios anteriores en los que también eran municipales.
