Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas

¿A qué se dedicaban los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón antes de la política?

Durante las últimas semanas no se ha parado de hablar de Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Marta Abengochea (IU-Sumar), María Goicoechea (Podemos), Alberto Izquierdo (PAR), Tomás Guitarte (Teruel Existe). La gran mayoría de candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón ya estaban en política antes del adelanto electoral y todos ellos han tenido a lo largo de su vida un cargo político.

Por ejemplo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, lleva más de dos décadas en política y empezó siendo un asesor en el Ayuntamietno de Zaragoza antes de convertirse en concejal.

Jorge Azcón se fotografía con un grupo de ciudadanos en la calle Alfonso de Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Por otro lado, Pilar Alegría también lleva muchos años en política, los últimos como Ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de ello, la socialista trabajó en la recogida de fruta, una academia de informática y una fundación dedicada a la formación.

Pilar Alegría, este sábado en la librería Cálamo al inicio de la jornada de reflexión. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Tomás Guitarte, candidato de Aragón Existe, lleva en política desde 2019 y anteriormente se dedicaba de forma profesional a la arquitectura.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Por su parte, Marta Abengochea era funcionaria antes de sus primeros pasos en la política en el Ayuntamiento de Zuera.

Marta Abengochea, al lado del Canal Imperial de Aragón. / Jaime Galindo

Jorge Pueyo solo lleva dos años en primera línea política y fue elegido diputado de CHA en Sumar en 2023. Anteriormente, fue presentador de televisión, abogado y divulgador cultural del aragonés.

Jorge Pueyo, prometiendo su cargo de diputado en el Congreso, en 2023. / SUMAR

Alberto Izquierdo empezó muy joven en política. El candidato del PAR se convirtió con 19 años en el alcalde más joven de España. Durante muchos años ha compaginado la política con la agricultura y la ganadería.

Izquierdo, durante un momento de la entrevista. / RUBÉN RUIZ

María Goicoechea, candidata de Podemos, ha vuelto a la política activa tras un tiempo en el sector privado tras el fracaso de su partido en 2023. En la legislatura de 2019 a 2023, fue la directora del Instituto Aragonés de la Mujer.

Goicoechea en una imagen de archivo / Servicio Especial

Por último, Alejandro Nolasco, candidato de Vox, ha tenido responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Teruel y también fue durante un año vicepresidente del Gobierno de Aragón. En 2017 abrió en Teruel un bufete de abogados y en 2019 se afilió a Vox, cuando fue elegido concejal y comenzó su trayectoria política.