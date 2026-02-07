Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo elecciones AragónReal Zaragoza-EibarCasademont ZaragozaHuellas castores ZaragozaColegios electoralesEl Yamiq
instagramlinkedin

En Directo

Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas

Sigue la última hora, minuto a minuto, de las elecciones autonómicas en Aragón este 8F, con un PP que aspira, al menos, a llegar a los 30 escaños y no depender de Vox para formar gobierno y un PSOE que busca evitar el desplome electoral que vaticinan las encuestas

Jorge Pueyo (tercero por la derecha), jugando un partido de fútbol durante la jornada de reflexión

Jorge Pueyo (tercero por la derecha), jugando un partido de fútbol durante la jornada de reflexión / Rubén Ruiz

Iván Ruiz Jiménez

Jesús Chueca

Zaragoza

Aragón afronta este domingo 8 de febrero el primer adelanto electoral de su historia después de que Jorge Azcón, presidente de la DGA, lo anunciara el sábado 13 de diciembre tras no lograr apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de la comunidad para 2026.

La decisión no estuvo exenta de críticas a su izquierda y a su derecha. Pilar Alegría, líder del PSOE aragonés, tachó la decisión de "capricho personal" y de estar "absolutamente injustificada", mientras que Alejando Nolasco, número 1 de Vox en Aragón, coincidió en definir los comicios anticipados como una estrategia "maquiavélica y electoralista" para poder pactar con Aragón Existe y el PAR.

Noticias relacionadas

Las encuestas dibujan unas Cortes de Aragón donde tanto PP como Vox ganarían presencia, con 29 (+1) y 12 (+5) escaños respectivamente, mientras que el PSOE recibiría un duro golpe perdiendo 5 representantes y cayendo hasta los 18 diputados, su suelo electoral histórico. Chunta también sería otro de los beneficiados al ganar un representante -llegando a 4-, mientras que Aragón Existe perdería uno -se quedaría con 2 diputados- e Izquierda Unida mantendría su representante. Desaparecerían Podemos y el PAR, que no tendría representación en las Cortes aragonesas por primera vez en más de 40 años.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
  2. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  3. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  4. La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
  5. Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
  6. Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón
  7. El polémico Vito Quiles acosa e increpa a Pablo Iglesias a la salida del mitin de Podemos en Zaragoza: '¿Fascista de qué? Eres un matón
  8. La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”

Muere José Tudela Aranda, histórico secretario de las Cortes de Aragón

Muere José Tudela Aranda, histórico secretario de las Cortes de Aragón

Diputados Cortes de Aragón 2026

Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas

Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas

El peculiar disfraz en homenaje a un siluro que ha sido doblemente premiado en un pueblo de Zaragoza

El peculiar disfraz en homenaje a un siluro que ha sido doblemente premiado en un pueblo de Zaragoza

Alcañiz ya tiene cartel de Semana Santa: la intrahistoria de su autora

Alcañiz ya tiene cartel de Semana Santa: la intrahistoria de su autora

¿A qué hora abren los colegios electorales para votar en las Elecciones de Aragón 2026?

¿A qué hora abren los colegios electorales para votar en las Elecciones de Aragón 2026?

Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Una mirada y aparece la trufa negra: Blanca y Mariano, el dúo trufero de Teruel

Una mirada y aparece la trufa negra: Blanca y Mariano, el dúo trufero de Teruel
Tracking Pixel Contents