¿A qué hora abren los colegios electorales para votar en las Elecciones de Aragón 2026?

Más de 1,3 millones de aragoneses han sido llamados a votar este domingo, 8 de febrero, en las Elecciones a las Cortes de Aragón de 2026 y cada voto depositado en las urnas durante esta intensa jornada resulta crucial.

Tras un adelanto electoral inédito por el fracaso de las negociaciones presupuestarias, las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel vuelven a las urnas en estas extraordinarias elecciones autonómicas para elegir a sus representantes en las Cortes de Aragón. Es la undécima ocasión en la que los electores de la comunidad votarán en unos comicios autonómicos desde la llegada de la democracia a España.

En total, en estas Elecciones a las Cortes de Aragón de 2026 concurren catorce partidos políticos, después de que la izquierda decidiera presentarse por separado y con novedades como la de Se Acabó la fiesta del agitador ultra 'Alvise' que lo hace por primera vez. Todos ellos compiten por los 67 escaños que conforman el Parlamento aragonés.

¿A qué hora abren los colegios electorales?

Los colegios electorales distribuidos por todo Aragón comenzarán la jornada electoral a las 9 de la mañana. En ellos se habilitarán cerca de 2.200 mesas electorales de las que formarán parte los aragoneses seleccionados para ejercer como presidentes, vocales o suplentes en los próximos comicios.

La Presidencia de la Mesa, una vez que esta se encuentre debidamente constituida, anunciará el comienzo de la votación, con las palabras “empieza la votación” y la cita electoral durará hasta las 8 de la tarde.

¿Cuál es la multa por no presentarse a una mesa electoral?

Los cargos de presidentes y vocales en una mesa electoral son obligatorios, según recoge la Ley Electoral. Por ello, si un ciudadano ha sido convocado y no acude está infringiendo la ley, lo que acarrea una dura penalización.

La legislación establece que este será de pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses. Con respecto a la cuantía de la multa variará en función de la capacidad económica del ciudadano. Las últimas sanciones en las elecciones generales de 2023 oscilaron entre 236 euros y 2.700 euros.