Muere José Tudela Aranda, histórico secretario de las Cortes de Aragón

Aranda también era el secretario general de la Fundación Giménez Abad

José Tudela Aranda en una imagen de archivo

José Tudela Aranda en una imagen de archivo / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

José Tudela Aranda, politólogo, doctor en Derecho, letrado mayor de las Cortes de Aragón entre 1996 y 2003, ha fallecido este sábado de forma repentina.

Aranda también era el secretario general de la Fundación Giménez Abad, uno de los centros de referencia sobre el estudio del Derecho Constitucional, y ejercía como profesor en la Universidad de Zaragoza.

El PSOE ha comunicado el “repentino fallecimiento” de Aranda con “enorme tristeza”. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a través de su cuenta X. “Se nos va un gran jurista y un hombre bueno. Mi pésame a su familia y amistades. Descanse en Paz”

