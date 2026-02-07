Reabre el túnel de Bielsa-Aragnouet tras dos días cerrado por riesgo de aludes

El túnel de Bielsa-Aragnouet ha vuelto a reabrir después de permanecer cerrado desde el pasado jueves por riesgo de avalanchas tras los 30 centímetros de nieve caída y algunas inestabilidades en vertientes. Aun así, la situación del Pirineo obliga a extremar las precauciones tanto en la carretera como en la montaña dado que la situación atmosférica favorece la formación de acumulaciones inestables de nieve.

La acumulación de nieve en el Pirineo, las continuas lluvias de los últimos días y las fuertes rachas de viento incrementan el riesgo de aludes durante la presente temporada invernal, que está causando estragos en la comunidad autónoma aragonesa.

No era este el único acceso con restricciones. El Gobierno de Aragón también acordó cerrar los accesos a Llanos del Hospital (A-139) y Panticosa (A-2606) por riesgo de aludes. En este caso, el viernes ya se pudo reabrir las zonas tras trabajar intensamente de cara al cara al fin de semana. También está reabierta la A-135 que da acceso a pradera de Ordesa.

El Gobierno aragonés insisten en que se extreme la precaución ante los avisos de nivel amarillo por viento y nieve activados este jueves en distintos puntos de la comunidad, así como por el riesgo de aludes en el Pirineo oscense, que ha obligado a prever cortes y restricciones en varias carreteras de montaña. Cabe recordar que las montañas se han cobrado la vida de siete personas engullidas por la nieve.

La Dirección General de Carreteras trabaja con la previsión de realizar aludes controlados este viernes mediante helicóptero y la técnica ‘daisy bell’, con el objetivo de mejorar la seguridad y permitir la reapertura de la vía cuando las condiciones lo permitan.

Insisten desde el Ejecutivo que el manto nivoso en el Pirineo oscense presenta una situación muy compleja tras las nevadas acumuladas de las últimas semanas, con espesores muy superiores a lo habitual. Estas condiciones, unidas al viento, favorecen la formación de acumulaciones inestables con capacidad para generar aludes grandes y peligrosos.

Por todo ello, Protección Civil recomienda limitar la actividad a pistas abiertas y zonas llanas o forestadas, evitar laderas inclinadas y terrenos expuestos, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y mantenerse informados a través de los canales oficiales.