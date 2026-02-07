Los pueblos en los que más rápido se vota en Aragón: sólo en uno lo hicieron todos sus habitantes

Un día en el que hay elecciones se sale de la rutina de uno. Con una fecha siempre fija en el mismo día de la semana (es decir, domingo), este derecho ciudadano acaba con la traquilidad de un fin de semana. Colegios electorales viendo pasar a miles de personas en un sólo día, caras indecisas -o no tanto-, sobre todo de nuevas generaciones que lo hacen por primera vez, al menos en las ciudades o grandes villas. La otra cara de la moneda son aquellos pueblos de un núcleo más reducido, en el que sus vecinos hacen esta pequeña pausa para meter su papeleta en la urna y ponerse a otra cosa. Una acción fugaz que para la mayoría les resultará un mero trámite.

Este fragmento de realidad cuando hace casi tres años dentro de la España vaciada se volverá a replicarse este próximo 8F, en la que localidades donde los habitantes se pueden contar casi con los dedos de una mano se reunirán de nuebo en los ayuntamientos locales para acudir a esta cita de la democracia.

Esta situación se vive en las tres provincias de Aragón. Echando un vistazo a Zaragoza, se pueden ver dos casos curiosos en comarcas diferentes. En las Cinco Villas está la localidad de Bagüés, a algo más de 35 kilómetros de distancia de Sos del Rey Católico, gran destino turístico del territorio zaragonano. Apenas tiene un censo de 17 habitantes, de los cuales en 2023 sólo votaron una decena, proclamando una victoria del PSOE con 8 votos.

Panorámica de Bagués / TURISMO DE ARAGÓN

Contexto similar, pero con difererente resultado, fue el que tuvo lugar en Pozuel de Ariza, en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Lo singular de este municipio es que tuvo como triunfador un partido poco habitual de ver entre las cabezas de serie: Izquierda Unida ganó sus elecciones particulares en este pueblo de algo más de 20 habitantes (por aquel entonces) con 12 votos, con su más cercano perseguidor, el PP, con tan solo 3 papeletas.

Un pueblo de Teruel, el único 'pleno' de votos

Cambiando de tercio y pasando a una de las provincias de España como lo es Teruel, aquí se puede encontrar al único de todo el listado de Aragón en el que votaron el 100% de su población: Salcedillo. Esta pequeña villa de la comarca de las Cuencas Mineras también tiene otra peculiaridad, ya que este fue uno de los tres pueblos de Aragón en los que Vox ganó la batalla en las urnas, una muy ajustada.

Los de Nolasco fueron los preferidos de los vecinos con 4 votos, mientras que tan sólo uno por detrás estaba el PSOE y dos los populares. Se puede decir que aqui la democracia se aplicó al máximo al no haber fallado nadie a ejercer este derecho.

Todavía en territorio turolense se ubica Almohaja, municipio que de forma muy frecuente se pelea año a año con Salcedillo para ser el pueblo con el censo más bajo de la comunidad autónoma (entre los 10 y los 12 habitantes actualmente). No obstante, su guerra en las urnas no tuvo tanta competencia, al ganar de forma arrolladora el Partido Aragonés las elecciones autonómicas de 2023 con una docena de votos, frente a los solitarios 'tantos' de PP y Vox.

Panorámica de Almohaja en Teruel / COMARCA DE TERUEL

Para cerrar esta lista hay que poner la lupa en los Pirineos oscenses, más concretamente en Fago, donde sus 25 vecinos conviven día a día con, tal y como parece en sus registros, ideologías bastante distanciadas entre sí. El Partido Socialista salió vencedor con 5 votos, con cierta distancia con Chunta Aragonesista (3). Con un triple empate en la tercera posición entre Podemos-Alianza Verde, PP y Verdes EQUO, principal partido ecologista de España, mientras que hubo un habitante de Fago al que ninguno de los candidatos le convencieron y emitió su voto en blanco.

Esta batalla electoral pudo haber tenido otro final distinto para el municipio si la participación hubiese sido más elevada. Por lo que refleja el escrutinio oficial, sólo un 65,38% de la población acudió a las urnas.

Quien sabe si este año les costará más o menos tiempo cumplir con este derecho democrático para luego tomarse un vermut en el bar del pueblo, irse a dar un paseo o incluso debatir sobre la actualidad política, cuyo resultado definitivo se conocerá en la madrugada del próximo domingo.