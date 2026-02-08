Aragón decide su futuro

Ha llegado el 8 de febrero. El primer adelanto electoral de la historia de Aragón, que abre la puerta a una nueva legislatura y quién sabe si a un nuevo tiempo político. Los comicios, con una lectura clara también –y quizá más que nunca– a nivel nacional, pueden traer un nuevo periodo de estabilidad política en la comunidad autónoma o abrir la puerta a un nuevo tiempo de más incertidumbre y bloqueo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, aspira hoy a la reelección como candidato del Partido Popular después de haber optado por una convocatoria anticipada con las urnas al no lograr un acuerdo con ninguna fuerza política para aprobar los Presupuestos de 2026. Esta hubiera sido su segunda prórroga presupuestaria consecutiva en tres años de legislatura y, en línea con lo expresado por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, optó por que cuando un gobierno no puede sacar adelante dos presupuestos seguidos (como el de España), debía convocar elecciones.

Así, los aragoneses hoy deciden en quién depositan su confianza, se supone, para los próximos cuatro años. Pero salvo que las urnas le lleven la contraria a las encuestas, de nuevo será el partido de extrema derecha Vox quien tendrá las llaves del Pignatelli y quien podrá forzar, de nuevo, el bloqueo de la gobernabilidad. Durante toda la campaña electoral no ha habido visos de acercamiento entre ambos. Quizá las cosas cambien a partir de mañana.

La campaña electoral empezó con el anhelo casi naif de que el hecho de tener el foco nacional en las elecciones autonómicas de Aragón permitiera hablar de los problemas específicos que aquejan a los aragoneses: la lucha contra la despoblación, la necesidad de una financiación autonómica justa que cubra la prestación de los servicios públicos con calidad, la retahíla de infraestructuras pendientes tanto por carretera como ferroviarias o los cambios de un modelo productivo cada vez más basado en la producción de energía y su impacto en el empleo.

También, la atención de la política nacional podría haber servido para centrar el discurso en problemas comunes con el resto de españoles, como la dificultad de acceso a una vivienda, los impactos del cambio climático o la mejora de las condiciones laborales para acabar, de una vez por todas, con la cruda realidad de que existen trabajadores pobres.

Sin embargo, la presencia casi constante de los principales líderes de los grandes partidos, con el presidente de Vox, Santiago Abascal, protagonizando una veintena de actos; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volcado en la recta final de la campaña; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con tres mítines en las tres capitales de provincia, ha traído la confrontación nacional y la pelea por el relato vencedor a la esfera aragonesa sin que los problemas específicamente aragoneses hayan copado los grandes titulares.

Con la tragedia ferroviaria de Ademuz empañando el inicio de la campaña, y el posterior cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición, el espacio para hablar de Aragón se fue empequeñeciendo, a pesar de las visitas al territorio.

El voto en clave nacional

Después de una campaña así cabe preguntarse si los aragoneses votarán en clave nacional o si pesará, todavía, el anhelo de que Aragón tenga una voz propia en el Estado. Las encuestas han ido definiendo algunas tendencias claras: el PP de Jorge Azcón ganará las elecciones, Vox puede duplicar su presencia, el PSOE se acerca al peor resultado de su historia, mientras en su izquierda solo CHA capitalizaría, realmente, ese descontento socialista. Los sondeos vaticinan también la desaparición del PAR, formación histórica a la que muchas veces antes ya se dio por muerta. Y de Podemos, que ha volcado a todos sus líderes en una campaña al ataque, no solo frente a Azcón, sino frente a otras opciones de la izquierda en busca de esa supervivencia.

Los candidatos a la presidencia de Aragón / Galindo, Gracia, Ibáñez, Trives, Ruiz, Molina

Para IU, coaligada en estas elecciones con Movimiento Sumar, las encuestas vaticinan el mismo resultado o un ligero incremento, a pesar del cambio de cara en el cartel electoral con una candidata, Marta Abengochea, que es de las más desconocidas entre el electorado. Y por el centro, Aragón-Teruel Existe podría retroceder después de esta primera legislatura en la política autonómica. Su posición, transversal y tendente a los acuerdos, a menudo se encuentra desubicada en un tablero político especialmente polarizado.

De esta forma, si hoy se cumple en las urnas el resultado que vaticinaban las encuestas, el PP de Jorge Azcón no lograría sus objetivos con este adelanto electoral. En lugar de crecer y acercarse a la mayoría absoluta, marcada por esos 34 diputados en las Cortes de Aragón, podría quedarse como está. Quizá, ganar uno o dos escaños que no serían suficientes para prescindir de Vox, en una primera lectura de los resultados.

Si Teruel Existe y el PAR pierden fuerza, se disiparía esa alternativa de pacto de gobernabilidad por el centro, moderada, más enraizada en Aragón. A no ser que los socialistas, que vaticinan uno de sus peores resultados históricos, hagan de tripas corazón y le faciliten a Azcón el camino al Pignatelli a través de la abstención. Por ahora, claro está, su candidata, Pilar Alegría, ha descartado tal opción y no ha dejado, hasta el último minuto, de reivindicarse como la alternativa al «gobierno de las derechas» y el «dique» a la ultraderecha.

El peso de los escándalos

El resultado de hoy en las urnas definirá, también, qué peso han tenido los escándalos de la política nacional en estas elecciones. La candidata socialista, Pilar Alegría, ha tenido que hacer frente, en la recta final de la campaña, a la comparecencia de su excompañero de partido, Paco Salazar, acusado de acoso sexual a compañeras del partido, después de haberse reunido con él cuando ya se conocían estas acusaciones. En el PP sortearon el impacto de que una concejala del partido en un pueblo de Valencia, Vallanca, apareciera en un mitin socialista para insultar gravemente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Incluso Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe, ha sido la diana de acusaciones y denuncias por presuntamente favorecerse de su condición de diputado por parte del PAR. Vox fue pagano de sus propios errores, y el posicionamiento de su candidato, Alejandro Nolasco, claramente a favor del trasvase del Ebro, hizo una muesca en la trayectoria ascendente de su partido que quizá pueda traducirse en votos.

A la izquierda, el candidato de CHA, Jorge Pueyo, ha buscado mirar de tú a tú al actual presidente, Jorge Azcón, con polémica incluida en los debates electorales a cuenta de su sueldo público y del patrimonio del primero.

Pero no está claro si todo este ruido moviliza a los acólitos o aplaca a los indecisos. Si el hecho de que estas elecciones sean solo autonómicas, y no municipales, será una rémora para los electores que deben salir a votar. A las 20.00 horas cierran los colegios electorales en Aragón con una respuesta a todas estas incógnitas. El futuro de Aragón, hoy sí, solo lo escriben los aragoneses.