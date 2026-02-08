Estos son los resultados de las elecciones en Aragón de Zaragoza capital con el 82% escrutado

La suerte está echada. Las urnas han cerrado a las 20.00 horas tras una jornada sin incidentes y una participación ligeramente superior a la de las elecciones de 2023, cuando también se elegía a los alcaldes y concejales, lo que denota el interés de la ciudadanía por las elecciones del 8F en Aragón. En el caso de Zaragoza, a estas horas y con el 82% del escrutinio, ganaría las elecciones en la capital aragonesa el PP con 102.686 votos, por ahora, un 1% menos que en 2023. Le seguiría el PSOE con 67.011 (-4%), Vox con 45.739 y un 4% más de apoyos que en los últimos comicios. También CHA crecería y, a estas horas, suma 32.706 papeletas (+5%). IU-Movimiento-Sumar lleva ya 10.295 apoyos registrados. Teruel Existe 7.282 y Podemos 3.349. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma por ahora 8.031 papeletas. El PAR, que corre el riesgode perder su representación en el Parlamento, acumula 2.003 apoyos.

Más de 1 millón de electores eligen este 8F a los 67 diputados de las Cortes de Aragón: 35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel, conforme al decreto oficial de convocatoria del Gobierno de Aragón.

El conservador Jorge Azcón se vio obligado a convocar elecciones adelantadas, la primera vez en Aragón, por su falta de entendimiento con la ultraderecha, formación de la que dependerá tras el 8F, salvo sorpresa mayúscula. Todas las encuestas han puesto el ojo en el partido de Santiago Abascal, del que se espera un importante crecimiento, lo que significará que Azcón dependerá todavía más de los ultras para poder continuar con su gobierno ya que, nada hace indicar que la izquierda pueda sumar una mayoría que le devuelva al Ejecutivo.

La izquierda, como acostumbra en esta comunidad, ha vuelto a presentarse dividida. Hasta cinco papeletas había para elegir, la del PSOE de Pilar Alegría, la de IU-Movimiento Sumar de Marta Abengochea, la de CHA de Jorge Pueyo y de la Podemos, liderada por Marta Abengoechea. La exministra y portavoz, tras una incansable campaña que inició el día después de dejar la cartera, sería la segunda fuerza más votada en Zaragoza capital, por detrás del PP.

Para el PP el voto urbano es especialmente importante. Hasta 121.185 sumó en las elecciones de 2023, un 36,7% de los votos, a bastante distancia de los apoyos recibidos por el PSOE, entonces con Javier Lambán como candidato, que arañó 96.410 papeletas en la ciudad aragonesa, (un 29%). Vox, hace tres años, sumó 39.621 apoyos, un 12% del total.

Las de 2023 fueron, sin duda, las elecciones del PP. No soló Jorge Azcón se alzó con el Gobierno aragonés, las tres capitales de provincias se tiñeron de azul con tres alcaldesas del PP en la Alcaldía: Natalia Chueca (Zaragoza), Emma Buj (Teruel) y Lorena Orduna (Huesca). También se hizo con las diputaciones de Huesca y Teruel.

¿Cómo se hace el escrutinio de las mesas?

Una vez cerrados los colegios electorales, el escrutinio provisional o recuento de los votos en las mesas electorales se hace de la manera siguiente:

El presidente o presidenta extrae, uno a uno, los sobres de la urna y lee en voz alta la denominación de la candidatura votada.

El presidente o presidenta debe mostrar cada papeleta a los vocales, interventores/as y apoderados/as.

Finalizado el recuento, se resuelven por mayoría las posibles dudas y/o propuestas que pueda haber.

Posteriormente, el presidente o presidenta debe anunciar en voz alta el resultado, especificando el número de electores/as censados, el de certificados censales aportados, el número de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura.

Una vez terminado este proceso, los resultados se hacen constar en el acta de escrutinio, de la que dará una copia al representante de la Administración, a los representantes de cada candidatura, a los interventores e interventoras, apoderados o apoderadas y candidatos y candidatas que lo soliciten. No se expedirá más de una copia por candidatura.

Además, en la puerta del colegio electoral se cuelga una copia del acta de escrutinio.

¿Cómo se hace el escrutinio provisional?

Tal y como se van teniendo escrutinios de las mesas, a través de un complejo y avanzado procedimiento de transmisión de la información, se va teniendo datos generales del escrutinio provisional. En cada Mesa Electoral existe, por lo menos, un representante de la Administración que, una vez ha concluido el escrutinio, recibe del Presidente o Presidenta de la Mesa una copia del Acta de Escrutinio de los resultados de esa Mesa.

El representante de la Administración transmite los datos inmediatamente a un centro de recogida y tratamiento de la información. Estos resultados que se dan el día de las Elecciones por parte del Gobierno de Aragón obedecen al cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

El escrutinio oficial y definitivo de las elecciones autonómicas se realiza por las Juntas Electorales Provinciales y comienza cinco días después de las Elecciones. Los resultados oficiales son los que se publican en el Boletín Oficial de Aragón.