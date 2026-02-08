Las claves de los partidos para las elecciones de Aragón: ocho modelos diferentes para una sola comunidad

La intensa campaña electoral llegó el pasado viernes a su fin con decenas de propuestas y promesas de cara al próximo ciclo político en la comunidad auónoma. El PP se aferró a la bonanza económica en el territorio, mientras la izquierda en bloque reclamaba la protección de los servicios públicos. Las formaciones aragonesistas reclamaron una mayor redistribución de los recursos y la lucha contra la despoblación, dentro de unos debates en los que la ultraderecha apenas no participó al centrar todas sus intervenciones en el contexto político nacional.

Una Gobiero de Aragón que promueve casas y no para con la economía

Imparable y con el viento de cola. Jorge Azcón, presidente y candidato del PP a revalidar la Presidencia de Aragón, exhibe su autoherencia económica en primera plana para pedir a los aragoneses su voto. El popular está más que orgulloso del trabajo realizado durante los dos años y medio de su Gobierno y carga todas las culpas del inédito adelanto electoral en Vox, que no aprobó sus últimos Presupuestos y con el que se tendrá que volver a entender a partir de mañana.

En la intensa campaña electoral del líder conservador, las propuestas también han fluido de su boca. Rescatadas de su programa, con muchas ya iniciadas en las últimas semanas al frente de la DGA, Azcón apuesta por el aumento de la construcción de vivienda por toda la comunidad, pero también por la bajada de impuestos en varios tramos o el impulso del talento joven, con más plazas universitarias y con carreras de tipo técnico a desarrollar en las tres provincias.

Los planes de choque en servicios sociales y en Sanidad han funcionado al gusto de Azcón, que mantendrá esa línea para atraer a más profesionales de un sector mermado, en especial en el medio rural.

En la economía, el Aragón tecnológico en el que piensa se sigue construyendo. Y el aumento de los recursos por parte del Estado llegará, aunque el modelo de financiación sea rechazado de pleno. En la favorable campaña, con discurso nacionalista incluido, el rechazo al trasvase fue otro «regalo» para que Azcón endureciese su discurso contra Vox.

Sanidad, más profesores y en línea con el Gobierno central

Hiperactiva campaña de Pilar Alegría, candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, para intentar el imposible. Los socialistas asumieron pronto que el objetivo era sobrevivir, mantener un buen resultado y que el número de escaños no fuera el peor registrado nunca para tener que reabrir las conversaciones de casi siempre.

La campaña de la cercanía, de estar con la gente, le ha servido a la exministra para reconocer el territorio. Los servicios públicos, con «el deterioro» de la sanidad y la falta de profesores, sobre todo en el mundo rural, han sido las obsesiones de Alegría. Para lo primero, la secretaria general del PSOE ha prometido que las listas de espera no serán de más de tres días para el médico de cabecera y que la DGA, si tiene sello socialista en los próximos meses, facilitará transporte gratuito a los ciudadanos de los municipios para llegar a su centro de salud.

Sobre vivienda, Alegría querrá desarrollar la ley estatal y se alinea así con el plan del Ejecutivo central. También es favorable a la construcción de VPO, pero «blindada de por vida» para la Administración pública. Los jóvenes y la cultura han sido otros de los puntos destacados por la socialista, que también ha prometido «un impuesto solidario» para los centros de datos que lleguen a Aragón y un cambio en la política energética, estudiando el impacto en el terreno.

La financiación autonómica, que anunció la ministra Montero a horas de comenzar, no ayudó a Alegría, que se significó en favor de Moncloa y asevera que «todas las comunidades» aceptarán el nuevo modelo.

Vox: la misma propuesta en todos los territorios

La nada en clave aragonesa. Alejandro Nolasco y Santiago Abascal, casi más presente en la comunidad durante estos últimos quince días que su propio candidato, no han registrado ni una sola propuesta o una sola promesa que solo se pueda aplicar dentro de las fronteras de Aragón. Vox ha explotado de principio a fin el discurso nacional y la pelea con Pedro Sánchez para capitalizar el desencanto general de la sociedad con el presidente socialista. Saldrá bien, dicen las encuestas, que auguran que la ultraderecha será el partido que más crezca en estas elecciones autonómicas.

La limpieza de los cauces de los ríos, el rechazo a la inmigración o la prioridad nacional han sido las principales peticiones de Vox en estas dos últimas semanas. Si se quiere bajar algo al terreno aragonés, su escepticismo con los centros de datos o el nuevo mapa de las renovables, moratoria mediante, son los dos asuntos que más se pegan a Aragón de todos los que han proyectado durante estos días.

Y ante la duda, la culpa para el bipartidismo de PP y PSOE. Desde sus propios carteles Vox ya llamaba al rechazo de los dos partidos mayoritarios aunque, tarde o temprano, terminará pactando en Aragón y en el resto de España con los populares, sea con Gobiernos compartidos o con apoyos puntuales. La única vez que pisó un charco aragonés fue con el trasvase del Ebro. Y mejor olvidar y rechazar esa interconexión de cuencas que celebra Abascal desde su visión nacional y asume Nolasco con su corta visión de la política aragonesa.

CHA: Cercanías y más autonomía

Jorge Pueyo ha dejado esta semana el escaño de Madrid y desde hoy por la noche será nuevo diputado de las Cortes de Aragón. El candidato de CHA a la Presidencia de la comunidad autónoma ha aterrizado en la política aragonesa para aportar un nuevo aire a su partido, pero para reivindicar su papel en Madrid y aplicarlo a escala en Aragón.

El voto joven es el objetivo de esta nueva Chunta Aragonesistas que pescará en el deshielo de votos que hoy perderá el PSOE de Pilar Alegría. La vertebración del territorio, basada en el impulso de la línea de cercanías desde Huesca hasta Teruel, y la conexión dentro de Zaragoza, con la petición de la segunda línea del tranvía en la capital aragonesa han fundamentado una campaña que ha servido para enfrentar el modelo de CHA con el del PP de Jorge Azcón. Pueyo se ha vestido por momentos de líder de la oposición y ha reclamado al popular cambios drásticos en su política energética o económica, atacando a la expansión de las renovables por todo el territorio y cercando la crítica sobre los centros de datos que se instalarán en la comunidad en los próximos años.

En vivienda sí se muestra alineado con el tope al alquiler o la ley estatal de Pedro Sánchez, del que también se ha distanciado con críticas sonoras al nuevo modelo de financiación autonómica. Pueyo reclama una Hacienda foral propia y «exprimir» el Estatuto de Autonomía, forzando relaciones bilaterales con el Estado que mejoren los recursos económicos de Aragón y reconozcan factores clave para la comunidad como la despoblación o la orografía.

Teruel Existe: la nueva bisagra

Tomás Guitarte y Teruel Existe, dentro de la coalición con el mismo apellido, regresan a unas elecciones autonómicas con pocos cambios respecto a las propuestas y el programa con el que se presentaron hace casi tres años. Los turolenses, con la provincia como bastión y la mirada puesta en arrancar un escaño por Zaragoza, vuelven a fundamentar en la lucha contra la despoblación y la vertebración «real» del territorio un programa electoral que huye de la confrontación política y defiende «la transversalidad» y la política con efecto real.

La exigencia de una moratoria a las energías renovables y las críticas a otras formaciones por su vinculación a Forestalia han sido otra tónica habitual de un partido que también ha lanzado propuestas en materia de vivienda o de financiación. En el primer caso, asegurar la construcción de al menos cuatro casas por municipios, yendo a más conforme el tamaño y las necesidades; y en el segundo caso, reclamando las ayudas al funcionamiento (competencia estatal), pero también fondos y líneas directas para Teruel y las comarcas más despobladas de todo Aragón.

Unas propuestas electorales que en los últimos días incorporaron la visión política de la utilidad. Teruel Existe se presentó en los debates como una fuerza capaz de pactar con todos menos con la ultraderecha de Vox. Guitarte y su equipo se comprometieron a que, si les dan los números con uno de los dos principales partidos, llegarían a acuerdos, con exigencias propias, para evitar que los de Alejandro Nolasco vuelvan a tener capacidad ejecutiva en Aragón.

Podemos: en lucha contra el modelo productivo

La complicada tarea de Podemos en estas elecciones de Aragón estaba clara desde el inicio de la campaña. La ruptura del partido desde hace algo más de un año no ayudó a que la formación, que consiguió repararse a toda prisa antes del adelanto electoral, llegase en una mejor situación a este 8F. La falta de unidad en las izquierdas y que los otros dos actores de esa desunión critiquen a los podemistas tampoco facilitó el inicio de la carrera.

Pese a las circunstancias, María Goicoechea, candidata de los morados a la Presidencia de Aragón, ha hecho una más que digna campaña electoral, fundamentada en las claves que hicieron a Podemos llegar a ser la tercera fuerza en la comunidad. Arropada por las lideresas nacionales Irene Montero e Ione Belarra, e incluso por Pablo Iglesias durante una tarde, Goicoechea centró sus intervenciones en «los derechos» de los trabajadores, en la defensa de la convivencia con la atacada inmigración y en la protección de servicios esenciales como la sanidad, la educación o el bienestar social.

Goicoechea atacó en los debates al modelo energético, reclamando una moratoria de las renovables, y se mostró escéptica, reclamando más información, sobre el aterrizaje de decenas de centros de datos en la comunidad autónoma y su impacto en los consumos de agua y energía en los próximos tiempos. Como las otras fuerzas de izquierdas, la movilización solicitada por la candidata también fue para poner «un cordón sanitario» a Vox. Esa línea roja no llegará a un apoyo al PP, en caso de que Podemos consiga la hazaña de mantener el escaño en La Aljafería.

IU y el blindaje de los servicios públicos

Marta Abengochea es una de las caras nuevas de la política de Aragón para las actuales elecciones a la Presidencia de la comunidad autónoma. La recién estrenada líder de Izquierda Unida en la comunidad logró añadir a Sumar en una coalición más simbólica que efectiva en el número de afiliados o simpatizantes dispuestos a arrimar el hombro durante la campaña. Los miembros de IU no fallaron y la militancia activa arropó a una mujer que ha apostado por un talante tranquilo, un debate propositivo y que tiene más que claras las ideas que Izquierda Unida quiere aportar en las Cortes de Aragón.

La reorientación del voto de la izquierda ante la previsible caída del PSOE hace soñar a IU con un segundo escaño. Las claves de Abengochea en la campaña han sido «el cordón sanitario y antifascista» ante la posible influencia de Vox en el futuro político de la comunidad. La defensa de los servicios públicos y el rechazo a «los recortes» que a su juicio ha aplicado el Gobierno de Jorge Azcón en los últimos meses han fundamentado un discurso dirigido a la clase trabajadora, para la que IU quiere seguir siendo «una herramienta» útil. Las reclamaciones, en materia laboral, han sido pedir la reducción de los accidentes y la mortalidad, atacando el problema, pero también mejorar las condiciones laborales y que el crecimiento económico llegue con impacto positivo para esos trabajadores.

En vivienda, Abengochea aplicará la ley estatal si llega a tener poder en el próximo Ejecutivo. Sobre el otro debate, el de la financiación, pide destinar todos los recursos que lleguen desde Madrid a fortalecer el Estado del Bienestar.

PAR: Hacienda propia y estabilidad

Un clavico. Del abanico, entonces. Ardiendo, ahora. Alberto Izquierdo regresa a unas elecciones como aspirante a una Presidencia de Aragón que en el caso del PAR es la supervivencia en las Cortes.

Izquierdo ha vendido durante toda la campaña electoral «la estabilidad» que aporta el PAR. Bajo su premisa, a más representantes de su partido, mejor le vale a una comunidad que «no dependería de los extremos» en los que sitúa a todos los partidos que no son el PP o el PSOE. Su deseo no se cumplirá en unos comicios en los que peleará por mantener ese diputado que hoy es por Teruel.

Las propuestas del PAR pasan por mejorar la financiación de la comunidad autónoma. Menos impuestos, pero más dinero a través de una Hacienda foral que parece imposible de aplicarse en el medio plazo. Su objetivo en el mundo rural lo hace doble con una defensa de los agricultores y de los autónomos de los pequeños municipios. Para estas zonas pide una mejor financiación de las comarcas y políticas económicas que de verdad se crean el desarrollo de estas pequeñas localidades. Política para evitar «un Aragón a dos velocidades» que, pese a las diferencias, «va de cojón» según ha afirmado por activa y por pasiva en los debates electorales.

Aumentar la financiación de las comarcas y hacer crecer las patas del plan de vivienda de Azcón que impactan en el mundo rural son otras de las propuestas que ha llevado a la palestra. En las últimas semanas, por los errores de Vox, reafirmó su compromiso contra el trasvase del Ebro y reclamó ese mismo posicionamiento para defender el campo aragonés.