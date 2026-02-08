Estos son los resultados a las elecciones de Aragón en Huesca capital con el 65% escrutado

Con el 65% de los votos escrutados a las elecciones a las Cortes de Aragón, en Huesca capital se mantiene el mismo orden de fuerzas políticas que salió de las urnas en 2023, con PP y PSOE a la cabeza, por este orden, seguidos ya a cierta distancia por Vox.

La candidatura popular de Jorge Azcón, que en Huesca tiene como cabeza de lista a la hasta ahora consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, se haría con un 33'18% de los apoyos, y el PSOE de Pilar Alegría y Fernando Sabés cosecharía el 27,21% de los votos.

Sin embargo, tanto PP como PSOE caerían en votos con respecto a los resultados de las anteriores elecciones aragonesas, los populares un 1'83% y los socialistas un 1,18.

Los primeros que crecen en resultados con respecto a los anteriores comicios son los de Alejandro Nolasco. Vox seguiría como la tercera fuerza más votada, como ya ocurriera en 2023, a más de 10 puntos de diferencia de los socialistas pero con un crecimiento de casi 6 puntos.

También crecería Chunta Aragonesista que, con un 10,44%, subiría más de cinco puntos.

La participación que se ha dado en las elecciones a las Cortes de Aragón este 8F en la ciudad de Huesca se ha situado en un 65,34%, un 2,13% más que en 2023, y muy similar a la media de participación en la comunidad que ha sido del 66,85%.