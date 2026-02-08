Primeros resultados por provincias en Aragón: el PP gana en Huesca y el PAR se queda sin representación
Zaragoza, Huesca y Teruel dibujan en este 8F un escenario con el dominio del PP, el descenso de PSOE y el auge de Vox, CHA, Aragón Existe e IU-Movimiento Sumar por el reparto de escaños en las Cortes de Aragón
El PP ha ganado las elecciones autonómicas en la provincia de Teruel. Los populares mantienen los 5 diputados, seguido del PSOE, con 4 escaños. Se repite el mismo escenario que en los comicios de 2023. Por su parte, Vox sube de 1 a 3 representantes, mientras que Teruel Existe suma 2 diputados, en detrimento del PAR, que se queda sin representación en el hemiciclo de las Cortes de Aragón.
En el Alto Aragón, el PP sigue la dinámica autonómica. Con casi el 100% de los votos escrutados, los conservadores logran 7 diputados (pierden uno), mientras que el PSOE se deja por el camino dos y se queda en 5 escaños. Vox consigue dos representantes más para llegar a los 4 y CHA gana uno para sumar 2 diputados.
Por su parte, el PP se sitúa como la fuerza más votada en la provincia de Zaragoza, con 14 diputados, con más del 95% del voto escrutado. El PSOE ocupa la segunda posición con 9 escaños, mientras que Vox lograría 7 representantes, CHA obtendría 4 diputados e IU-Movimiento Sumar tendría 1 escaño.
Así, a falta de Zaragoza, el PP gana las elecciones en las tres provincias aragonesas y sería el partido más votado, con 26 diputados. El PSOE, por su parte, sumaría 18 escaños en las Cortes de Aragón. El resto del hemiciclo quedaría conformado por Vox, con 14 diputados, CHA obtendría 6, Aragón Existe tendría 2 e IU Movimiento Sumar pelea a última hora por lograr 1 diputado.
Con alrededor del 90% del voto escrutado, PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón Existe y, está por ver IU-Movimiento Sumar, serían las únicas fuerzas con representación en el Palacio de la Aljafería para la próxima legislatura. Un escenario todavía abierto a la espera de que concluya el recuento de votos en las tres provincias aragonesas y se den a conocer los resultados definitivos.
En cuanto al porcentaje de participación en la provincia de Zaragoza ha sido del 67,74%, frente al 66,15% de 2023; Huesca ha alcanzado el 64,56% (65,66%); y en Teruel ha bajado más de tres puntos, 67,55% (70,70%).
