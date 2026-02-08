Estos son los resultados de las elecciones de Aragón en Teruel capital con un 57% escrutado

Con un 47% de los votos escrutados, el PP se mantiene como primera fuerza en Teruel capital en estas elecciones a las Cortes de Aragón con algo más de un 28% de las papeletas, mientras que Teruel Existe cede el segundo puesto a Vox. La candidatura encabezada por Alejandro Nolasco lograría el apoyo del 24,33% de los electores.

Por el tercer y cuarto puesto en la capital turolense compiten el PSOE y Teruel Existe, aunque a bastante distancia de los dos primeros. La candidatura de los socialistas de Pilar Alegría, encabezada en Teruel por el alcalde de Andorra, Rafael Guía, se haría con el tercer puesto, con un 17,52%, aunque seguidos muy de cerca por Teruel existe con 17,11%.

Sin embargo, la victoria de los de Azcón tendría un sabor amargo en la ciudad de los Amantes ya que los populares perderían por el camino el 6,42% de los apoyos que cosecharon en las elecciones aragonesas de 2023.

Mientras, siguiendo la tendencia general, Vox subiría más de diez puntos y también el PSOE, que se mantendría en tercer lugar, crecería un 2'35%.

El otro perdedor en las urnas en Teruel capital es la candidatura de Teruel Existe, que caería del segundo puesto que logró en 2023 al cuarto puesto en esta convocatoria electoral anticipada en Aragón en la que perdería casi un 10% de su electorado en la ciudad turolense.

Las elecciones a las Cortes de Aragón de este 8F han tenido una buena participación en Teruel capital donde han movilizado a un 67,70% de los electores que estaban llamados a las urnas, una participación que representa un 0,33% menos que en 2023 y pero que está ligeramente por encima de la media de participación dde la comunidad, con un 66,55%.