Directo | Última hora de las elecciones de Aragón 2026 este 8F: ya han votado los 8 candidatos

Sigue la última hora, minuto a minuto, de las elecciones autonómicas en Aragón este 8F, con un PP que aspira, al menos, a llegar a los 30 escaños y no depender de Vox para formar gobierno y un PSOE que busca evitar el desplome electoral que vaticinan las encuestas

Vídeo| Así ha votado Jorge Azcón (PP) en estas elecciones de Aragón 2026

Jaime Galindo

Iván Ruiz Jiménez

Jesús Chueca

Sergio H. Valgañón

Iván Trigo

Zaragoza

Aragón afronta este domingo 8 de febrero el primer adelanto electoral de su historia después de que Jorge Azcón, presidente de la DGA, lo anunciara el sábado 13 de diciembre tras no lograr apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de la comunidad para 2026.

La decisión no estuvo exenta de críticas a su izquierda y a su derecha. Pilar Alegría, líder del PSOE aragonés, tachó la decisión de "capricho personal" y de estar "absolutamente injustificada", mientras que Alejando Nolasco, número 1 de Vox en Aragón, coincidió en definir los comicios anticipados como una estrategia "maquiavélica y electoralista" para poder pactar con Aragón Existe y el PAR.

Las encuestas dibujan unas Cortes de Aragón donde tanto PP como Vox ganarían presencia, con 29 (+1) y 12 (+5) escaños respectivamente, mientras que el PSOE recibiría un duro golpe perdiendo 5 representantes y cayendo hasta los 18 diputados, su suelo electoral histórico. Chunta también sería otro de los beneficiados al ganar un representante -llegando a 4-, mientras que Aragón Existe perdería uno -se quedaría con 2 diputados- e Izquierda Unida mantendría su representante. Desaparecerían Podemos y el PAR, que no tendría representación en las Cortes aragonesas por primera vez en más de 40 años.

Las anécdotas de la jornada electoral en Aragón: votos tras la misa en el Pilar y un desmayo para no estar en la mesa

¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?

Tradiciones, dudas y decisiones de última hora: “Si lo sé vengo antes a votar porque Alegría ha pasado por aquí hace un rato”

Directo | Última hora de las elecciones de Aragón 2026 este 8F: ya han votado los 8 candidatos

La participación a las 14 horas en las elecciones de Aragón es similar a 2023

Horario de cierre de los colegios electorales: ¿hasta qué hora se puede votar?

Aragón no deja de crecer: puede sumar más de 100.000 nuevos habitantes hasta 2039

Las elecciones en los pueblos de Aragón: los municipios que menos madrugan para votar y los que más participan

