Directo | Última hora de las elecciones de Aragón 2026 este 8F: ya han votado los 8 candidatos

Aragón afronta este domingo 8 de febrero el primer adelanto electoral de su historia después de que Jorge Azcón, presidente de la DGA, lo anunciara el sábado 13 de diciembre tras no lograr apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos de la comunidad para 2026.

La decisión no estuvo exenta de críticas a su izquierda y a su derecha. Pilar Alegría, líder del PSOE aragonés, tachó la decisión de "capricho personal" y de estar "absolutamente injustificada", mientras que Alejando Nolasco, número 1 de Vox en Aragón, coincidió en definir los comicios anticipados como una estrategia "maquiavélica y electoralista" para poder pactar con Aragón Existe y el PAR.

Las encuestas dibujan unas Cortes de Aragón donde tanto PP como Vox ganarían presencia, con 29 (+1) y 12 (+5) escaños respectivamente, mientras que el PSOE recibiría un duro golpe perdiendo 5 representantes y cayendo hasta los 18 diputados, su suelo electoral histórico. Chunta también sería otro de los beneficiados al ganar un representante -llegando a 4-, mientras que Aragón Existe perdería uno -se quedaría con 2 diputados- e Izquierda Unida mantendría su representante. Desaparecerían Podemos y el PAR, que no tendría representación en las Cortes aragonesas por primera vez en más de 40 años.

Segunda presidenta de Aragón o primer popular que revalida mandato Las encuestas no están de su lado, pero si Pilar Alegría (PSOE) diera la campanada en estas elecciones de Aragón 2026, se convertiría en la segunda presidenta de la comunidad después de Luisa Fernanda Rudi (PP) quien estuvo al frente de la DGA entre 2011 y 2015. En 43 años ha habido 8 presidentes distintos y solo dos, ambos socialistas (Marcelino Iglesias, tres legislaturas; y Javier Lambán, dos) han revalidado su presidencia. Jorge Azcón podría ser el tercero, aunque sin agotar la legislatura anterior.

¿Hasta qué hora se puede votar? Según esa guía oficial de las elecciones de Aragón 2026, la votación empieza a las 9.00 horas (con locales abiertos antes para que “todo esté preparado”) y termina a las 20.00 horas. Pero hay un matiz clave para quienes apuran el reloj: si a las 20.00 queda alguien dentro del local electoral, el presidente o presidenta de la mesa le permitirá votar. En la práctica, por tanto, el consejo más útil es sencillo: si vas justo, prioriza entrar en el edificio antes del cierre, porque la mesa debe atender a quien ya está dentro, aunque el voto se emita minutos después.

Denuncia de una lectora de Zaragoza Una lectora se ha puesto en contacto con este diario para denunciar un incidente que se ha producido en el transcurso de estas elecciones de Aragón 2026 en el colegio Valdespartera de Zaragoza en torno a las 13 horas. Según explica, se ha encontrado las papeletas de la candidatura de IU-Sumar "boca abajo" y "casualmente", se encontraban al lado dos apoderados de los partidos Se Acabó la Fiesta y de Vox. Esta lectora denuncia que "el funcionario responsable" no estaba pendiente de que todas las papeletas estuvieran bien colocadas y lamenta que "no haya consecuencias" tras contactar con la junta electoral y reconocerle que "no pueden hacer nada" si no ha visto quién les ha dado la vuelta a dichas papeletas.

Adiós al PAR en las Cortes de Aragón Una de las incógnitas de estas elecciones de Aragón 2026 es saber qué ocurrirá con el PAR. Por primera vez en 43 años está en riesgo de desaparecer de las Cortes de Aragón. Así lo han dicho todas las encuestas, sondeos y el propio CIS. El PAR ha sido un protagonista absoluto de la realidad parlamentaria de Aragón tras su fundación en 1978. Sus momentos de mayor representación fueron entre 1987 y 1995, cuando contaron con entre 19 y 17 diputados. Se da la circunstancia de que solo han estado en la oposición 10 años (12 si incluimos el periodo desde 2023, cuando ofrecieron apoyo externo al gobierno de PP y Vox), gobernando tanto con los populares -y Alianza Popular- como con el PSOE.

¿Qué resultados ha tenido el PP en Aragón? El PP salió de los comicios del 2023 con uno de sus mejores resultados de su historia en unas elecciones autonómicas en Aragón. Con 28 escaños, igualando el número conseguido en 1999, fue la segunda mejor marca de los populares solo por detrás del año 2011, cuando obtuvo 30. Esa era (y es) la barrera que buscaban alcanzar en las elecciones del 8F, pese a que las últimas encuestan ya han rebajado las expectativas populares. El suelo histórico del PP está en los 16 escaños de 2019, si bien como Alianza Popular y en otro contexto histórico con un PAR tremendamente fuerte, obtuvieron 13 diputados en 1987 y 1991.

Suelo electoral del PSOE en Aragón El PSOE y su candidata, Pilar Alegría, se enfrentan a una difícil cita electoral este 8F en Aragón. Las encuestas les dan 18 escaños, que son 5 menos que hace tres años. El CIS, entre los 17 y los 23. La parte baja de la horquilla implicaría que los socialistas fijan un nuevo suelo en unas elecciones autonómicas, establecido hasta ahora en los 18 que obtuvieron en 2015. De cumplirse la parte alta de la horquilla del CIS, el PSOE mantendría su representación actual en las Cortes de Aragón.

Un apoderado de Vox denuncia amenazas en un pueblo de Teruel Vox ha denunciado este domingo ante la Guardia Civil las amenazas recibidas presuntamente por uno de sus apoderados por parte de un vecino de la localidad de Torre de Arcas, en la Comarca turolense del Matarraña en el trascurso de las elecciones de Aragón 2026. Según ha recogido Europa Press, el afectado es Aaron Corcuera, coordinador de este partido político en Sant Mateu (Castellón), que había acudido a este pequeño municipio turolense para supervisar la jornada electoral. Corcuera denuncia que "un vecino se dirigió a él de manera agresiva, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazantes, avanzando hacia el apoderado con actitud hostil". "Me increpó y amenazó solo por representar a Vox porque llevaba mi credencial colgada con las siglas del partido del que soy afiliado. Estaba ejerciendo mis funciones con total normalidad cuando intentaron intimidarme sin ningún motivo salvo asustarme y que me fuera de allí", ha denunciado. Aaron Corcuera, apoderado de Vox / Vox

Dato de participación El dato de participación hasta las 14 horas de estas elecciones de Aragón de 2026 es del 41,02%, una cifra muy similar a los comicios de 2023