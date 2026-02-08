De estrella Michelin a tasca nacional: los restaurantes de las elecciones de Aragón

El viernes 6 de febrero finalizó la campaña electoral de las elecciones aragonesas. Dos semanas marcadas por la contienda política, con debates sobre el trasvase del Ebro, la línea 2 del tranvía y la crisis de la vivienda; pero también por otros temas más ligeros, como la gastronomía. Los líderes de las formaciones políticas han recorrido restaurantes y tabernas de toda la geografía aragonesa, aunque tampoco han podido faltar las tascas más emblemáticas de la capital aragonesa.

En muchas ocasiones, los candidatos han acudido a estos locales acompañados de sus homólogos en la política nacional. Otras veces, los políticos han conocido estos establecimientos en paradas espontáneas en su recorrido por la comunidad. El denominador común de estas visitas ha sido la sorpresa tanto de los trabajadores como de los clientes del negocio, que a menudo han aprovechado para hacerse fotos y saludar a las figuras clave de la política regional y estatal.

Jorge Azcón y su mítin en Valdeherrera de Calatayud

El restaurante Valdeherrera de Calatayud fue uno de los establecimientos incluidos en la agenda de la campaña electoral. El domingo 1 de febrero a las 14:00 horas, el Partido Popular celebró una comida-mitin con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón.

Situado en la carretera A-2, en la salida hacia el Monasterio de Piedra, Valdeherrera es un restaurante conocido en la comarca por su capacidad para acoger grandes eventos como bodas y banquetes. El establecimiento cuenta con amplios salones además de zonas ajardinadas. Su oferta gastronómica se basa en la cocina tradicional, con menús adaptados a celebraciones y reuniones multitudinarias.

La Tasca-Vermutería La Ultramarina y La Clandestina Bistró: las elecciones de Ayuso

El 26 de enero, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó Zaragoza para mostrar su apoyo a Jorge Azcón. Durante su visita, Ayuso recorrió varios restaurantes y tabernas de la ciudad, como La Ultramarina, en pleno barrio de Las Delicias, o el establecimiento que recientemente obtuvo el reconocimiento a la Mejor Tapa de España, La Clandestina, con su creación 'Cruz de navajas'.

Antes de abandonar la comunidad, la política quiso darse un último homenaje culinario y, en su camino de regreso a Madrid, hizo parada en el Mesón de la Dolores, un emblemático restaurante y hospedería ubicado en uno de los edificios más antiguos de Calatayud. Su propuesta gastronómica ofrece una buena muestra de la cocina tradicional de la ciudad, con menús diarios y de fin de semana en los que no faltan platos tan representativos como la paletilla de ternasco asada o las costillas de ternasco a la brasa.

Gente Rara, una estrella Michelín para la entrevista de Jorge Pueyo

En sus entrevistas con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, cada uno de los candidatos a la presidencia de Aragón escogió el lugar de la capital aragonesa donde querían responder a las preguntas del diario. Jorge Pueyo, representante de Chunta Aragonesista, eligió Gente Rara, un restaurante de alta cocina ubicado en Zaragoza, en el barrio Jesús. Abierto en 2020 por los chefs Cristian Palacio y Sofía Sanz, ofrece menús degustación innovadores que combinan productos locales con técnicas contemporáneas, todo en un espacio singular de antigua fábrica con cocina a la vista. El restaurante ha obtenido una Estrella Michelin y es conocido por su creatividad y compromiso con la sostenibilidad.

Alegría y Ranera, fans del mejor torrezno del mundo

Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón y Lola Ranera, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, compartieron un vídeo en sus redes sociales degustando los platos más célebres del Café Chicago. El restaurante de La Almozara se ha hecho con el premio a Mejor Torrezno del Mundo en dos ocasiones consecutivas, en 2024 y 2025. Las socialistas también probaron las patatas estozoladas, otro de los clásicos del bar.

El Cuartelillo del Caimán, un tapeo a la española para Nolasco y Alvise

Alejandro Nolasco, candidato de VOX, también optó por un restaurante para acoger su entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En su caso, se decantó por El Cuartelillo del Caimán, un bar de tapas de El Tubo de Zaragoza famoso por su decoración: una exaltación del fervor nacional y las fuerzas armadas.

Su propuesta gastronómica destaca por sus tapas con nombres emblemáticos. La más conocida es el “Guardia Civil”, un pincho con pimiento, tomate, pepinillos y sardina picante o en salmuera. Luis “Alvise” Pérez también estuvo en El Cuartelillo del Caimán a su paso por Zaragoza.

Abascal escogió un restaurante fragatino con esencia de la Ruta 66

Santiago Abascal paró en un restaurante de carretera en plena A-2, con motivo de su mítin en Fraga. El establecimiento en cuestión fue Ficus & Persica, un local conocido por su decoración al más puro estilo de la Ruta 66.

Su prioridad es homejear al producto de la región. El nombre del restaurante es la primera muestra: hace referencia al higo y al melocotón, dos frutos emblemáticos de la tierra fragatina. Las frutas de temporada, verduras de la huerta, carnes seleccionadas y pescado fresco que llegan a diario para completar sus elaboraciones.