Así han votado los dos pueblos con más paro en Aragón: estos son los resultados

Épila y Tarazona encabezan las tasas de desempleo más elevadas de Aragón. A pesar de ello, el momento actual del mercado laboral es positivo y las perspectivas también son buenas. En el caso de Épila, el municipio presenta el peor dato de paro entre las localidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes.

En las elecciones de Aragón de este domingo, los resultados de Épila han sido los siguientes: el PSOE se ha impuesto con 739 votos, lo que supone el 36,85% del total, un porcentaje inferior al de las elecciones de 2023 cuando logró concentrar el 45,96%. En segundo lugar ha quedado el PP con 616 votos y el 30,72%, tercero ha sido Vox con 391 y un claro crecimiento hasta el 10,80% y cuarto CHA, con el 5,63% y 113 votos.

Por su parte, Tarazona presenta la tasa de paro más alta entre los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes. En la localidad zaragoza, los resultados de las elecciones también están escrutados al cien por cien: El PP ha ganado las elecciones con 1.806 votos, el 34,9% de los votos aunque ha perdido más del 5% con respecto a las autonómicas de 2023. En segunda posición, el PSOE suma 1.361 votos (26,30% de los votos, un 6,14% menos). Vox se ha disparado hasta los 959 votos, CHA ha sumado 473 e IU, 176.