Así han votado los dos pueblos con más paro en Aragón: estos son los resultados

En Épila y en Tarazona ya está escrutado el cien por cien de los votos

Imagen de la sede del PSOE en la noche electoral.

Imagen de la sede del PSOE en la noche electoral. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Luis Alloza

Zaragoza

Épila Tarazona encabezan las tasas de desempleo más elevadas de Aragón. A pesar de ello, el momento actual del mercado laboral es positivo y las perspectivas también son buenas. En el caso de Épila, el municipio presenta el peor dato de paro entre las localidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes.

En las elecciones de Aragón de este domingo, los resultados de Épila han sido los siguientes: el PSOE se ha impuesto con 739 votos, lo que supone el 36,85% del total, un porcentaje inferior al de las elecciones de 2023 cuando logró concentrar el 45,96%. En segundo lugar ha quedado el PP con 616 votos y el 30,72%, tercero ha sido Vox con 391 y un claro crecimiento hasta el 10,80% y cuarto CHA, con el 5,63% y 113 votos.

Por su parte, Tarazona presenta la tasa de paro más alta entre los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes. En la localidad zaragoza, los resultados de las elecciones también están escrutados al cien por cien: El PP ha ganado las elecciones con 1.806 votos, el 34,9% de los votos aunque ha perdido más del 5% con respecto a las autonómicas de 2023. En segunda posición, el PSOE suma 1.361 votos (26,30% de los votos, un 6,14% menos). Vox se ha disparado hasta los 959 votos, CHA ha sumado 473 e IU, 176.

Toda la información sobre las elecciones autonómicas de Aragón 2026

TEMAS

