¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle

Conoce en este mapa interactivo los resultados por calles de todos los municipios de Aragón

Introduce el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido.

Podrás consultar los resultados de los barrios más grandes de Zaragoza, Huesca y Teruel y también de las pequeñas localidades de las tres provincias que apenas llegan a la treintena de habitantes.