Nola Smoke pelea por ganar el Campeonato Nacional de Hamburguesas: "Queremos volver a lo tradicional con una hamburguesa más limpia y pura"

Hace casi un año que Nola Smoke abrió su local en el Actur de Zaragoza. El “street food” más famoso de la ciudad llegó a la margen izquierda de la ciudad con un gran recibimiento de sus vecinos. “La acogida ha sido impresionante. Estamos muy contentos, el negocio sigue creciendo, gracias a Dios”, asegura el chef Álex Viñal, fundador del universo Nola.

El cocinero aragonés busca multiplicar sus alegrías. Su próximo objetivo es ganar el Campeonato Nacional de Hamburguesas (Best Burger Spain). Por cuarto año consecutivo, Nola Smoke participará en un concurso en el que ya ha tenido éxito: fue finalista nacional en 2023 y ganadora del título de Mejor Hamburguesa de Aragón.

La hamburguesa Emmy Smoke de Nola Smoke. / Josema Molina

Este año, la hamburguesería zaragozana presenta Emmy Smoke, una hamburguesa que “vuelve al inicio”. “Llevamos cinco años haciendo hamburguesas, ya sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora queremos volver a lo tradicional con una hamburguesa más limpia y pura después de The Champions Burguer”, explica Viñal.

¿Qué ingredientes lleva la hamburguesa Emmy Smoke?

Su propuesta de este año parte de un pan brioche tradicional, suave y ligeramente dulce. Sobre él, colocan un medallón de chuleta madurada. “Una buena carne es importantísima”, confirma el chef. Otro ingrediente indispensable es su panceta ahumada doce horas, que después se cocina en un kamado -un asador de cerámica japonés- con un toque de bourbon. La carne se potencia con un cremoso queso cheddar fundido. El 'relish' casero le da el toque ácido a la propuesta con su combinación de pepinillos con pimienta rosa y vinagre de miel.

Preparación de la hamburguesa de Nola Smoke. / Josema Molina

La hamburguesa se culmina con la salsa 'Emmy' ibérica de la casa (que da el nombre a la hamburguesa) y que ha sido creada exclusivamente para esta receta. “Viene de un pimiento fermentado coreano, es una salsa muy conocida de Estados Unidos y la hacemos nosotros propia”, puntualiza Viñal. La salsa tiene un toque picante que le aporta potencia a la elaboración. “Con esta receta intentaremos volver a la final, el concurso es muy importante para nosotros”, subraya.

Cómo se elige a la hamburguesa ganadora

'Best Burger Spain' ya se ha convertido en todo un emblema del mundo de la hamburguesa. En su anterior edición, alcanzó cifras de récord con más de un millón de hamburguesas vendidas. La sexta edición del campeonato se celebrará del 29 de enero al 1 de marzo de 2026 y reunirá a establecimientos de toda España que representarán a sus respectivas comunidades autónomas.

Los top ventas de Nola Smoke

Pero la Emmy Smoke no es el único plato célebre del restaurante. "La hamburguesa La Nonna recorrió España y sigue triunfando. La carbonara gusta mucho, se asocia con un buen producto y un buen sabor.”, reconoce Viñal. Entre sus entrantes más pedidos, destacan las Papas Bravas Smoke, papas con salsa de tomate, vino tinto y cremoso de pimentón de la vera ahumado y las gyozas fritas con un interior muy cremoso. En cuanto a sus postres, la tarta de queso es top ventas desde hace ocho años, cuando nació el universo Nola, y también ofrecen su versión de dulce de leche.

Patatas Bravas Smoke. / Josema Molina

“Nuestro secreto es cocinar, trabajar y poner mucho cariño en lo que hacemos”, asegura el chef zaragozano. Álex Viñal llegó al mundo de la cocina por casualidad. Su familia, de origen gallego, siempre se había reunido en torno a la mesa. Su abuela le enseñó los entresijos de los fogones y él siguió aprendiendo de forma autodidacta. Después de diez años en el mundo de las copas, empezó a trabajar como cocinero en el programa La Báscula de Aragón TV. En 2018, abrió sus puertas Nola Gras, el primer restaurante de Viñal, que ahora también gestiona Nola Smoke y MakDürüm.