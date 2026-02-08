Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La participación a las 14 horas en las elecciones de Aragón es similar a 2023

El dato se ha elevado hasta el 40,93%, tres décimas por debajo de hace tres años

En imágenes | Búscate en la jornada electoral de las elecciones de Aragón 2026

En imágenes | Búscate en la jornada electoral de las elecciones de Aragón 2026 / Galindo / Gracia / Trives / Ibáñez

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La participación a las 14.00 horas en las elecciones de Aragón 2026 ha sido del 41,81%, 0,04 puntos por debajo de la registrada en 2023 a la misma hora, cuando alcanzó el 40,96%, Hace tres años, a las 18 horas el dato de participación ascendió hasta el 54,73%. La participación a las 11 horas en Aragón ha sido de, en torno al 10%.

En número de electores, son 405.501 personas. Por provincias, habían votado a esa hora un 41,81% de los electores de la provincia de Zaragoza, un 37,73% de la provincia de Huesca y un 39,78% en la de Teruel.

