La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón

Hasta las 18:00 horas, había votado el 56,28 % del electorado aragonés en las elecciones al Gobierno de Aragón de este domingo 8 de febrero, frente al 54,73 % registrado a la misma hora en 2023, lo que supone un incremento de 1,55 puntos porcentuales. En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses. En 2023 lo habían hecho 536.110 votantes.

A mediodía, un 40,93 % de los electores había ejercido su derecho a voto, lo que representa 405.501 personas. Por provincias, la participación a las 14:00 horas se distribuía de la siguiente manera: 41,81 % en Zaragoza, 37,73 % en Huesca y 39,78 % en Teruel.

En comparación con las elecciones autonómicas de 2023, la participación a mediodía era apenas superior, 40,96 %, 0,04 puntos más que en 2026, mostrando una movilización muy similar a la de los comicios anteriores.