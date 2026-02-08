Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón

En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses por los 536.110 que lo hicieron antes de las 18.00 horas de 2023

Una persona deposita su papeleta dentro de la urna.

Una persona deposita su papeleta dentro de la urna. / JOSEMA MOLINA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Hasta las 18:00 horas, había votado el 56,28 % del electorado aragonés en las elecciones al Gobierno de Aragón de este domingo 8 de febrero, frente al 54,73 % registrado a la misma hora en 2023, lo que supone un incremento de 1,55 puntos porcentuales. En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses. En 2023 lo habían hecho 536.110 votantes.

A mediodía, un 40,93 % de los electores había ejercido su derecho a voto, lo que representa 405.501 personas. Por provincias, la participación a las 14:00 horas se distribuía de la siguiente manera: 41,81 % en Zaragoza, 37,73 % en Huesca y 39,78 % en Teruel.

En comparación con las elecciones autonómicas de 2023, la participación a mediodía era apenas superior, 40,96 %, 0,04 puntos más que en 2026, mostrando una movilización muy similar a la de los comicios anteriores.

Elecciones Aragón 2026, en directo | Última hora del 8F: a punto de cerrar los colegios electorales

La participación a las 14 horas en las elecciones de Aragón es similar a 2023

Tradiciones, dudas y decisiones de última hora: “Si lo sé vengo antes a votar porque Alegría ha pasado por aquí hace un rato”

Las anécdotas de la jornada electoral en Aragón: votos tras la misa en el Pilar y un desmayo para no estar en la mesa

La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón

Los nabateros inician su actividad anual con la corta de Berdugos: en qué consiste

¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?

Horario de cierre de los colegios electorales: ¿hasta qué hora se puede votar?

