La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón
En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses por los 536.110 que lo hicieron antes de las 18.00 horas de 2023
Hasta las 18:00 horas, había votado el 56,28 % del electorado aragonés en las elecciones al Gobierno de Aragón de este domingo 8 de febrero, frente al 54,73 % registrado a la misma hora en 2023, lo que supone un incremento de 1,55 puntos porcentuales. En total, han ejercido su derecho al voto 569.693 aragoneses. En 2023 lo habían hecho 536.110 votantes.
A mediodía, un 40,93 % de los electores había ejercido su derecho a voto, lo que representa 405.501 personas. Por provincias, la participación a las 14:00 horas se distribuía de la siguiente manera: 41,81 % en Zaragoza, 37,73 % en Huesca y 39,78 % en Teruel.
En comparación con las elecciones autonómicas de 2023, la participación a mediodía era apenas superior, 40,96 %, 0,04 puntos más que en 2026, mostrando una movilización muy similar a la de los comicios anteriores.
- Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
- Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón
- El polémico Vito Quiles acosa e increpa a Pablo Iglesias a la salida del mitin de Podemos en Zaragoza: '¿Fascista de qué? Eres un matón
- La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”
- La gigafactoría de Figueruelas atrae a un proveedor chino ligado al reciclaje de baterías que invertirá 40 millones de euros