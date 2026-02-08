Esta es la porra de los candidatos a las elecciones de Aragón

Con los nervios de la campaña electoral, pero con el morbo del juego y de la responsabilidad que está en el aire. Los ocho candidatos de los partidos que ya tenían representación en las Cortes de Aragón fueron preguntados por una porra o previsión de reparto de escaños en estas elecciones autonómicas del 8F. Algunos declinaron la propuesta de este diario, y otros dedicaron varios minutos después de la entrevista a cuadrar el número de sillones que se quedaría cada formación de los 67 que se ponen en juego en cada comicios autonómicos.

El candidato del PP, Jorge Azcón, preveía 30 escaños para su partido y una bajada hasta los 18 sillones en el PSOE de Pilar Alegría. El ascenso de Vox aupaba a la ultraderecha hasta los 12 asientos. Chunta Aragonesista, según Azcón, iba a quedarse con tres diputados, mientras que Teruel Existe iba a bajar uno. Azcón preveía que tanto Izquierda Unida como el PAR iban a mantener su escaño.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe en estas elecciones de Aragón, esperaba que su fuerza en el Parlamento autonómico creciera hasta los cuatro escaños. Dejaba en tres a Chunta Aragonesista y mantenía con uno a Izquierda Unida, pero borraba del mapa parlamentario a Podemos y PAR. Guitarte preveía que el PP de Azcón iba a llegar a los 30 escaños y que el crecimiento de Vox llegaría hasta los once asientos. El PSOE, por contra, bajaría hasta los 18 diputados.

Marta Abengochea, de Izquierda Unida-Sumar, confiaba ya hace un par de semanas en mantener su escaño. También creía que lo iba a guardar Podemos y el PAR, repitiendo el mismo grupo mixto de la última legislataura. Teruel Existe bajaría hasta los dos asientos y Chunta Aragonesista seguiría en los tres diputados. A Vox, el ascenso llegaría hasta los 11 diputados autonómicos, en detrimento de un PSOE que bajaría hasta los 18 asientos. El crecimiento del PP de Jorge Azcón llegaría hasta los 30 diputados.

El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, se mostraba optimista y vaticinaba entre uno y dos escaños para su partido en estas elecciones. Hasta los 30 crecería, según su estimación, el PP de Jorge Azcón, en detremineto de un PSOE que bajaría entre los 19 y 20 escaños. Vox también subiría, hasta los 13 diputados autonómicos. Tres para CHA, dos para Teruel Existe y uno para Izquierda Unida completaban su particular previsión.

Ni PSOE ni Vox ni Podemos quisieron responder a la propuesta de este diario de vacitinar el reparto de escaños una semana y media antes de acudir a las urnas. Chunta Aragonesista tampoco quiso, pero sí insistió en que "se iba a crecer", con la intención de al menos sumar el cuarto asiento a la formación dentro de La Aljafería.