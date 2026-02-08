El PP gana en los principales municipios de Huesca, gran crecimiento de Vox y CHA y el PSOE se desploma

El PP pasa a ser la formación más votada en Sariñena como consecuencia del aumento en un 3% (pasa a contar con el 30% del apoyo total) y. sobre todo, del varapalo de un PSOE que pierde 200 votos (6,4%) en una caída similar a la que sufre el PAR. Mientras, Vox duplica sus resultados del 2023 y pasa a acumular el 20% del respaldo. Podemos cae enteros y apenas recoge 5 papeletas.

Tremendo trasvase de votos desde el PP a Vox en Monzón, donde la formación de Nolasco registra un espectacular resultado duplicando el porcentaje de apoyo pasando del 10% a casi el 23% y quedarse a menos de 20 papeletas del PSOE, que no sufre una caída tan severa como en otras localidades con una pérdida de en torno al 2%. El que se lleva la peor parte es el PP, que cede un 9% y pierde más de mil votos a pesar de mantenerse como la formación con más respaldo. Gran balance de CHA, que duplica los resultados de 2023 mientras que caen el resto de opciones, sobre todo el PAR, que pasa de un 4% a ni siquiera el 1%, y Podemos e IU Sumar.

Jaca es de las pocas localidades en las que el PSOE no pierde votos. De hecho, la formación de Pilar Alegría se mantiene e incluso crece un 0,5% pero es el PP el que sigue al frente en cuanto a respaldo con una ligera pérdida del 1%. Pero es Vox el que registra un mejor resultado para pasar de un 11% a un 17% y acercarse mucho a los dos partidos mayoritarios. CHA, por su parte, registra el segundo mayor incremento (3,3%) mientras que PAR, Aragón-Teruel Existe y sobre todo Podemos sufren un retroceso notable.

El PSOE se lleva la peor parte en Binéfar, donde la formación de Pilar Alegría cede 200 votos y un 4,6% del porcentaje para alejarse mucho del PP, que se mantiene al frente con un resultado muy similar al de 2023. Vox (8%) y CHA (4%) registran los mayores crecimientos mientras que Podemos y PAR sufren sendas caídas severas respecto a hace tres años.

En Sabiñánigo, PP y PSOE se mantienen como las opciones con más partidarios, pero ambos pierden en torno a un 3% de respaldo. Apenas 17 votos mantienen a los populares como la formación más votada. En cambio Vox y CHA registran un aumento notable, sobre todo en el caso del partido de ultraderecha, que pasa de un 6,5% a un 14,3%,. Aragón-Teruel Existe y Podemos caen con estrépito, aunque el mayor varapalo se lo lleva PAR, que pasa de un 4% a ni siquiera alcanzar el 1% de los votos.

Barbastro no escapa al gran resultado de Vox, que gana mil votos y pasa de un 9,5% de apoyo a un 21,7% para situarse muy cerca del PSOE, que escenifica su caída con la pérdida de un 7% de respaldo, mientras que el PP se mantiene como la opción mayoritaria (32%) pero sufre un descenso superior al 5%. El otro gran incremento es de CHA, que también duplica sus partidarios para absorber el 10% de los votos.

Vox supera al PSOE, que cae un 1%, en Fraga para convertirse en la segunda opción más respaldada pero cada vez más cerca de un PP que cae más de un 6% y pierde alrededor de 400 votos en favor de la formación de ultraderecha, que duplica sus resultados del 2023, con un crecimiento superior al 11% y casi el 24% de los votos totales. Tremendo batacazo de Podemos, que pasa de casi 200 votos a apenas 33, mientras que CHA crece.

Vox y CHA también son los grandes vencedores en Graus, donde la formación de Nolasco pasa del 7% al 17% de respaldo, duplicando el número de partidario, aunque es CHA quien más crece con un espectacular 13% (no llegó al 4% en 2023). El PP se mantiene en lo más alto a pesar de una pérdida de casi el 2% pero lejos del gran varapalo que se llevan Podemos y sobre todo el PAR, que pasa de 154 votos a solo 14. Aragón-Teruel Existe cae un 2,2%.

En Tamarite de Litera, Vox es la gran vencedora de los comicios al duplicar sus votos y pasar de un 11% a un 23% de partidarios, mientras que PP y PSOE caen hasta en un 6% en el caso de los populares, que registran la mayor caída de todos los partidos. La izquierda (CHA e IU SUMAR) crecen mientras que PAR baja y Podemos sufe un severo revés al pasar de 49 votos a tan solo 6.

Empate técnico entre PP y PSOE en Aínsa (ambos logran el 28% de los votos), si bien Vox vuelve a ser el que obtiene los mejores resultados al pasar de un 7,6% en 2023 a un 14% en esta ocasión para seguir la tendencia del resto de la comunidad. Crece CHA, gran responsable del batacazo de Podemos.