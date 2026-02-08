Los principales municipios de la provincia de Zaragoza intensifican su giro a la derecha con un Vox disparado

Los principales municipios de la provincia de Zaragoza intensifican su giro a la derecha. Siguiendo la tendencia generalizada de toda la comunidad, el PP ha sido el partido más votado en las grandes localidades de la provincia, seguido de un PSOE que continúa perdiendo fuerza y un Vox que dispara sus resultados. CHA, por su parte, también sale reforzado de estos comicios.

Así, los resultados electorales en las principales localidades de la provincia de Zaragoza han sido un fiel reflejo de lo sucedido en todo Aragón. El PP ha ganado las elecciones en casi todas ellas, pero Azcón ha empeorado sus resultados en muchas con respecto a 2023. Buena parte de esos votos han ido a parar a Vox, cuyo crecimiento ha sido generalizado en los municipios más habitados de la provincia, como ha ocurrido también en las capitales.

El PSOE, por su parte, ha seguido perdiendo votos en la mayoría de municipios. Representativo es el caso de Ejea de los Caballeros, uno de sus principales bastiones. En la capital de las Cinco Villas, los socialistas han seguido siendo la fuerza más votada, pero ha perdido mil votos con respecto a 2023.

Ejea de los Caballeros

El PSOE ha seguido siendo la fuerza más votada en la capital de las Cinco Villas, feudo histórico del socialismo aragonés. Pilar Alegría, sin embargo, se ha dejado por el camino más de mil votos. Ha conseguido 2.347, frente a los 3.392 de 2023. Muy cerca se ha quedado el PP, con 2.076 papeletas (las mismas que en los anteriores comicios). Vox ha duplicado sus resultados, pasando de 880 votos a 1.604, mientras que CHA ha salido reforzada en la capital de las Cinco Villas.

Caspe

Por apenas un puñado de votos, el PP ha dejado de ser la fuerza más votada en Caspe en favor del PSOE. Los socialistas han conseguido 1.055 sufragios, frente a los 1.042 de los populares. Intenso ha sido también el crecimiento de Vox, que ha pasado de 510 a 957 votos. CHA ha mantenido su apoyo (con un ligero descenso), mientras que el partido de Alvise Pérez ha obtenido 147 papeletas.

Tarazona

Pese a dejarse por el camino casi 400 votos, el PP ha seguido siendo la fuerza más votada en Tarazona. El PSOE ha mantenido la segunda posición y no muy lejos se ha situado Vox, que dispara sus resultados hasta las 959 papeletas. Destacada es también la subida de CHA, que ha multiplicado por cuatro sus votos.

Cuarte de Huerva

El PP ha mantenido el tipo en Cuarte de Huerva tras perder solo 100 votos, mientras que Vox se ha situado como la segunda fuerza más votada al dispararse y ganar 700 papeletas. El PSOE, por su parte, se ha dejado más de 300 votos, mientras que CHA ha mejorado de forma notable sus resultados. Destaca la irrupción del partido de Alvise Pérez, con 405 papeletas.

Utebo

El PP se ha mantenido como la fuerza más votada en Utebo (apenas ha perdido 200 sufragios), pero destaca el fuerte crecimiento de Vox, que se sitúa como el segundo partido en la localidad tras ganar casi mil votos. El PSOE se ha dejado casi 400 papeletas por el camino, mientras que CHA ha sumado 500 votos. El partido de Alvise Pérez también ha irrumpido con 468 sufragios.

Borja

El PSOE ha dejado de ser la fuerza más votada en Borja en favor del PP. Los populares, sin embargo, ha perdido apoyos, destacando sobre todo el crecimiento de Vox, que pasa a ser la segunda fuerza, por delante incluso que el PSOE. CHA ha mejorado ligeramente su resultado, mientras que el PAR ha perdido 30 votos.

Villanueva de Gállego

El PP ha conseguido salvar los muebles en Villanueva de Gállego al perder tan solo 54 votos con respecto a 2023. Así, los populares siguen siendo la fuerza más votada, mientras que el PSOE pierde la segunda posición en favor de Vox. El partido liderado por Alejandro Nolasco ha ganado más de 200 sufragios y CHA ha duplicado sus resultados en la localidad zaragozana.

Calatayud

Con el 94% de los votos escrutados, el PP ha seguido siendo la fuerza más votada en Calatayud, pero el partido liderado por Jorge Azcón se ha dejado por el camino más de 1.200 votos. Pese a perder más de 500 votos, el PSOE se mantiene en segunda posición, pero con Vox pisándole los talones tras ganar casi 1.000 votos.