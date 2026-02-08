Estos son los resultados a las elecciones de Aragón con el 80% escrutado

El escrutinio de los votos en estas elecciones anticipadas en Aragón ya ha comenzado y con el 80% de votos escrutados, al PP le corresponderían 26 escaños (2 menos que en 2023); al PSOE, 18 (5 menos); VOX da el salto y duplica sus escaños pasando de 7 a 14 diputados en las Cortes. CHA ganaría tres escaños respecto a 2023 con 6 diputados y Teruel Existe perdería un escaño y se quedaría con 2 escaños y IU-Sumar mantendrían el escaño conseguido en los comicios anteriores. En este punto del escrutinio, Podemos y PAR quedarían sin diputados.

El sondeo elaborado por la empresa demoscópica GAD3 para Aragón TV sitúa como al PP de Jorge Azcón como ganador de las elecciones autonómicas, pero lejos de la mayoría absoluta al pasar de 28 a entre 26 y 29 diputados, mientras los socialistas de Pilar Alegría obtendrían su peor resultado histórico, con entre 17 y 18 escaños. El partido que más crecería sería Vox, que se dispararía desde los 7 hasta los 13 ó 14 escaños. También mejoraría su representación CHA --de 3 a 4 ó 5--, mientras que Aragón-Teruel Existe lograría 2 ó 3 --los mismos o uno menos--, IU-Movimiento Sumar entre 1 y 2 --ahora tienen uno-- y Podemos y el PAR desaparecerían del Parlamento aragonés.

En los últimos comicios, en mayo de 2023, el PP consiguió 28 escaños (35,5%) frente a los 23 del PSOE (29,55%). A más distancia se situaron Vox, con 7 diputados (11,2%); Chunta, con 3 escaños (5,10%) o Aragón Existe que logró 3 (4,95%). Izquierda Unida, Podemos y Partido Aragonés tuvieron cada uno de ellos un escaño.

Conviene recordar que, durante la noche electoral, lo que se difunde es resultado provisional: puede haber ajustes por incidencias de mesa o revisiones posteriores, y el dato definitivo se fija cuando la administración electoral completa los trámites y publicaciones correspondientes. El propio Gobierno de Aragón distingue entre resultados provisionales y definitivos en su sección de resultados.

¿Cómo se hace el escrutinio de las mesas?

Una vez cerrados los colegios electorales, el escrutinio provisional o recuento de los votos en las mesas electorales se hace de la manera siguiente:

El presidente o presidenta extrae, uno a uno, los sobres de la urna y lee en voz alta la denominación de la candidatura votada.

El presidente o presidenta debe mostrar cada papeleta a los vocales, interventores/as y apoderados/as.

Finalizado el recuento, se resuelven por mayoría las posibles dudas y/o propuestas que pueda haber.

Posteriormente, el presidente o presidenta debe anunciar en voz alta el resultado, especificando el número de electores/as censados, el de certificados censales aportados, el número de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de votos obtenidos por cada candidatura.

Una vez terminado este proceso, los resultados se hacen constar en el acta de escrutinio, de la que dará una copia al representante de la Administración, a los representantes de cada candidatura, a los interventores e interventoras, apoderados o apoderadas y candidatos y candidatas que lo soliciten. No se expedirá más de una copia por candidatura.

Además, en la puerta del colegio electoral se cuelga una copia del acta de escrutinio.

¿Cómo se hace el escrutinio provisional?

Tal y como se van teniendo escrutinios de las mesas, a través de un complejo y avanzado procedimiento de transmisión de la información, se va teniendo datos generales del escrutinio provisional. En cada Mesa Electoral existe, por lo menos, un representante de la Administración que, una vez ha concluido el escrutinio, recibe del Presidente o Presidenta de la Mesa una copia del Acta de Escrutinio de los resultados de esa Mesa.

El representante de la Administración transmite los datos inmediatamente a un centro de recogida y tratamiento de la información. Estos resultados que se dan el día de las Elecciones por parte del Gobierno de Aragón obedecen al cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

El escrutinio oficial y definitivo de las elecciones autonómicas se realiza por las Juntas Electorales Provinciales y comienza cinco días después de las Elecciones. Los resultados oficiales son los que se publican en el Boletín Oficial de Aragón.