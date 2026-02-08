El regalo de Hacienda que muchos jubilados aragoneses están dejando escapar: pueden reclamar más de 1.300 euros

Para muchos jubilados aragoneses, la declaración de la renta es poco más que un trámite anual que apenas deja margen para las sorpresas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que Hacienda podría estarles devolviendo hasta 1.356 euros al año gracias a un beneficio fiscal que sigue vigente, aunque la mayoría lo da por desaparecido. La clave está en la vivienda habitual y en haberla adquirido antes de 2013, algo común en muchos hogares de la comunidad.

Fue precisamente ese año cuando se eliminó la deducción por inversión en vivienda habitual, una medida que durante décadas alivió la carga fiscal de miles de familias en Aragón. Lo que no todos saben es que quienes ya se beneficiaban de esta deducción antes de su supresión pueden seguir aplicándola, incluso tras jubilarse. El desconocimiento, especialmente entre los pensionistas, ha provocado que muchos renuncien a este derecho sin ser conscientes de ello.

En pueblos y ciudades aragonesas se repite una idea equivocada: si la hipoteca ya está pagada, no hay nada que desgravar. Pero la normativa contempla también otros gastos vinculados a la compra de la vivienda, como los seguros de vida o de hogar que en su día exigieron las entidades bancarias para conceder el préstamo. Estos pagos, todavía habituales en muchos casos, permiten mantener la deducción activa.

El funcionamiento es claro: se puede deducir el 15% de las cantidades invertidas durante el año, con un límite de 9.040 euros, lo que se traduce en una devolución máxima de 1.356 euros. Una cifra nada desdeñable para muchas pensiones, especialmente en un contexto de encarecimiento de la vida.

Noticias relacionadas

Para acceder a este beneficio es imprescindible que la vivienda sea la residencia habitual, que la deducción se aplicara antes de 2013 y que se sigan realizando pagos vinculados. Por ello, expertos fiscales recomiendan a los jubilados aragoneses revisar su situación y consultar con la Agencia Tributaria antes de renunciar a un derecho que aún sigue plenamente vigente.