Resultado del primer sondeo de las elecciones en Aragón: el PP de Jorge Azcón gana pero podría perder escaños

El primer sondeo elaborado a pie de urna en estas elecciones autonómicas anticipadas en Aragón, encargado a la empresa demoscópica GAD 3 por parte de Aragón TV, vaticina el triunfo del presidente de Aragón y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, pero augura que podría ganar las elecciones sin crecer en votos ni en escaños. Además, dos formaciones políticas saldrían del hemiciclo aragonés: Podemos y el PAR.

Según estima el sondeo, el PP se quedaría entre los 26 y los 29 escaños, lo que podría implicar un retroceso de sus apoyos actuales, con 28 parlamentarios, o subir ligeramente con un diputado más. De cumplirse esta encuesta, Azcón tendría que afrontar el fracaso de haber convocado elecciones para llegar a la mayoría absoluta y, sin embargo, quedarse en una situación de mayor debilidad tras el paso por las urnas.

El sondeo de GAD 3 para Aragón TV señala, por otro lado, un batacazo del PSOE de Pilar Alegría. Según la encuesta, la candidata socialista lograría entre 17 y 18 escaños, lo que supondría el peor resultado de su historia, ya que el suelo electoral se había quedado en los 18 diputados de Javier Lambán en el año 2015.

Por otro lado, el sondeo a pie de urna de GAD 3 para Aragón TV apunta a un crecimiento incontestable de la extrema derecha, que podría duplicar sus escaños, pasando de los 7 parlamentarios actuales a entre 13 y 14 diputados.

Entre las fuerzas de la izquierda, mejoraría su posición Chunta Aragonesista. Con Jorge Pueyo como candidato, obtendrían entre 4 y 5 diputados, dos más como máximo de los que ostentan actualmente (3). En el caso de IU-Movimiento Sumar, la candidata Marta Abengochea mantendría el diputado o podría subir uno, quedándose en 2 escaños (ahora tienen uno).

Y Teruel Existe, según este sondeo a pie de urna, matendría sus 3 diputados o podría retroceder hasta los 2 parlamentarios.

El sondeo refleja, de este modo, una notable derechización del electorado aragonés, ya que entre el PP y Vox obtendrían el 52,8% de los votos.

Los resultados por provincias

En la provincia de Zaragoza, el PP sería también la fuerza más votada y obtendría entre 14 y 15 diputados de los 35 de la provincia. El PSOE sufre uno de sus peores resultados, con 9 parlamentarios (frente a los 12 de 2023). Vox tendría 7 diputados en lugar de los 4 actuales y CHA pasaría de 2 a 3 diputados según la encuesta.

La encuesta señala también que Aragón- Teruel Existe podría entrar en esta circunscripción, e IU-Sumar obtendría un escaño.

En la provincia de Huesca, también ganaría el PP con entre 7 y 8 diputados. El PSOE obtendría 5 diputados (frente a los 7 actuales), Vox pasaría a 3 o 4 (tiene 2 ahora), CHA conseguiría entre uno y dos diputados e IU-Sumar, podría arañar un diputado (ahora no tiene).

En la provincia de Teruel, también gana el PP, que obtendría 5 o 6 diputados. Y en segundo lugar estarían el PSOE y Vox, con un sorpasso de la extrema derecha acechando en la provincia. Los socialistas obtendrían entre tres y cuatro diputados y Vox lograría tres (ahora tiene 1). Teruel Existe tendría dos diputados, uno menos de los que tienen actualmente.

La ficha técnica del sondeo

El sondeo se ha realizado por el procedimiento de la recogida de la información de entrevista telefónica (CATI) asistida por ordenador a teléfonos fijos (1.237) y móviles (2.886). El tamaño de la muestra es de 4.123 entrevistas.

Con un error muestra de ± 1,6 % para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple. La duración de la entrevista era de 4 minutos aproximadamente.

El cuestionario, elaborado por GAD3 en función de los objetivos establecidos por el cliente, con fechas del trabajo de campo de entre el 22 de enero y el 6 de febrero de 2026.