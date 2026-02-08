Tomás Guitarte (Teruel Existe) valora el resultado de las elecciones en Aragón: "Esta noche la provincia de Teruel no ha ganado"

Teruel Existe, la coalición de electores que llegó al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2019, ha conseguido dos escaños en las Cortes de Aragón este 8F. Así, el partido de Tomás Guitarte ha perdido un escaño en comparación con los comicios de 2023, cuando irrumpió en la política autonómica con tres escaños por la provincia de Teruel.

De esta forma, se hace visible que el partido que llevaba por bandera la despoblación comienza a perder fuerza. Asimismo, la pérdida de ese asiento se suma a otro de los retos fallidos de la agrupación turolense, que aspiraba a conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza.

Tomás Guitarte, cabeza de lista a las Cortes de Aragón por Teruel Existe durante este 8F, ha afirmado que “los verdaderos retos de Aragón y, especialmente los de la provincia de Teruel, han quedado diluidos en un debate nacional que no correspondía a unas elecciones autonómicas”. A pesar de los resultados, Guitarte ha dado las gracias a “a todas las personas que han confiado en Teruel Existe y a quienes nos han apoyado en esta convocatoria electoral”, ha dicho. Sin embargo, ha lamentado que la campaña haya estado "marcada por la presencia reiterada de líderes nacionales, lo que ha desviado el foco de los problemas reales del territorio".

En su comparecencia durante la noche electoral, que la vivió en Teruel, ha asegurado que van a estar “pendientes y vigilantes” de todo lo que “se ha prometido durante la campaña”. Ha apuntado que “la esencia de Teruel Existe como movimiento ciudadano es reivindicar que las promesas electorales se cumplan”, ya que, ha detallado, “se han hecho muchas”.

Por ello, Guitarte ha prometido “seguir trabajando todo lo posible” desde las Cortes, donde todavía conservan dos escaños. Los nuevos ciclos electorales, “que están a la vuelta de la esquina”, permanecerán muy presentes en una agrupación que quiere “seguir apostando” por resolver los problemas de la provincia y los de Aragón, que “asumimos como propios”.

Unos problemas que, según ha apuntado Guitarte, no “han estado presentes en esta campaña” ni han sido la “prioridad para ninguno de los partidos que han quedado en las primeras posiciones”. Desde la formación turolense han explicado que “no se ha tenido en cuenta” la problemática de la provincia y esperan que “todos aquellos que van a tener representación en las Cortes de Aragón sean capaces de defenderla”.

Comienza un proceso de reflexión

Tras la pérdida de ese tercer escaño, Guitarte ha asegurado que van a llevar a cabo un “proceso de reflexión” con el que “orientar mejor a la formación” para “no perder votos a favor de aquellos que no hacen absolutamente nada”. El partido ha confirmado su voluntad de analizar cómo una formación “que trabaja no recibe el apoyo que reciben otras agrupaciones que no hacen nada por la provincia”.

Analizando los datos en profundidad, Teruel ha sido la provincia en la que más votos se han perdido la formación, pasando de 15.338 en 2023 a 8.632 este domingo, es decir, casi la mitad. Atendiendo el escrutinio en la capital turolense, los votos conseguidos han sido 2.931, cuando en 2023 fueron 4.800.

Con todo, Tomás Guitarte ha querido concluir su discurso felicitando “a los que se consideren ganadores”, porque entienden que, para ellos, "esta noche la provincia de Teruel no ha ganado”.

Los votantes de Teruel tienen más peso

La provincia de Teruel tiene gran peso en estas elecciones, serán 14 los escaños que salgan de la provincia más al sur de la comunidad. Pero, teniendo en cuenta la población censada, en Teruel no se necesita el mismo número de votos que en Zaragoza o Huesca para conseguir un escaño.

El censo zaragozano representa el 73% del total, pero solo decide el 52% del hemiciclo. Y los oscenses eligen al 27% de las Cortes con solo el 17% del censo. La consecuencia de este sesgo es que lograr un diputado en Zaragoza requiere el triple de votos que en Teruel. Con unas 7.500 papeletas ya tienes un escaño en Teruel, mientras que en Zaragoza necesitas más de 21.500.

La primera coalición de electores en el Congreso de los Diputados

Fue en las elecciones generales de 2019 cuando Teruel Existe irrumpió en la política. Además, lo hizo de forma histórica, ya que el partido de Tomás Guitarte fue la primera coalición de electores que conseguía, en más de 40 años de democracia, llegar al Congreso de los Diputados. Era el pistoletazo de salida de un movimiento ciudadano que cogió la bandera de la despoblación y la lucha por un modelo territorial más cohesionado y equilibrado.

Cuatro años después, en 2023, se llegaron a la política autonómica, rascando hasta tres escaños. Entonces, Teruel Existe le dio la mano al PP para gobernar en la Diputación Provincial de Teruel. Asimismo, logró ser la agrupación más votada en varias comarcas de todo Aragón.