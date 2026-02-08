Estos son los 67 diputados de las Cortes de Aragón en 2026
Este es el nuevo reparto de escaños tras las elecciones autonómicas y la composición del Parlamento aragonés
Tras una larga jornada política a lo largo de todo este 8F y la victoria del PP de Jorge Azcón, los asientos del hemiciclo del Palacio de la Aljafería ha quedado definido otro año más. 67 diputados van a volver a sentarse en las Cortes de Aragón, configurando un nuevo mapa parlamentario fruto de las urnas. Los resultados reflejan el respaldo ciudadano a las distintas formaciones políticas y marcan el inicio de una nueva etapa legislativa. Una composición que será clave para entender los equilibrios de poder y las posibles alianzas durante la legislatura.
El siguiente gráfico muestra de manera visual el reparto de escaños entre los partidos que han obtenido representación en las Cortes de Aragón. A través de él se puede apreciar el peso de cada grupo parlamentario y comparar su presencia dentro del hemiciclo. Esta distribución será determinante para la gobernabilidad, la aprobación de leyes y la orientación política de la comunidad autónoma en los próximos años.
Con esto se daría una composición histórica del hemiciclo, ya que por primera vez habría más mujeres diputadas que hombres, 34 frente a 33.
- Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
- Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón
- El polémico Vito Quiles acosa e increpa a Pablo Iglesias a la salida del mitin de Podemos en Zaragoza: '¿Fascista de qué? Eres un matón
- La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”
- La gigafactoría de Figueruelas atrae a un proveedor chino ligado al reciclaje de baterías que invertirá 40 millones de euros