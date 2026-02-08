Estos son los 67 diputados de las Cortes de Aragón en 2026

Tras una larga jornada política a lo largo de todo este 8F y la victoria del PP de Jorge Azcón, los asientos del hemiciclo del Palacio de la Aljafería ha quedado definido otro año más. 67 diputados van a volver a sentarse en las Cortes de Aragón, configurando un nuevo mapa parlamentario fruto de las urnas. Los resultados reflejan el respaldo ciudadano a las distintas formaciones políticas y marcan el inicio de una nueva etapa legislativa. Una composición que será clave para entender los equilibrios de poder y las posibles alianzas durante la legislatura.

El siguiente gráfico muestra de manera visual el reparto de escaños entre los partidos que han obtenido representación en las Cortes de Aragón. A través de él se puede apreciar el peso de cada grupo parlamentario y comparar su presencia dentro del hemiciclo. Esta distribución será determinante para la gobernabilidad, la aprobación de leyes y la orientación política de la comunidad autónoma en los próximos años.

Con esto se daría una composición histórica del hemiciclo, ya que por primera vez habría más mujeres diputadas que hombres, 34 frente a 33.