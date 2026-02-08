Así ha votado el pueblo de Alejandro Nolasco: estos han sido los resultados

Aunque el PP haya sido el ganador de las elecciones de Aragón en 2026 logrando 26 diputados, el verdadero triunfador de la noche electoral ha sido Vox. La candidatura de Alejandro Nolasco ha sido capaz de robarle los votos a Jorge Azcón para duplicar sus representantes en las Cortes de Aragón y tener 14 diputados en la próxima legislatura.

El número de pueblos donde ha ganado el partido ultra también se ha multiplicado a lo largo de todo Aragón. Cabe recordar que en 2023, la candidatura de Alejandro Nolasco solamente logró ganar en 8 pueblos de Zaragoza y Teruel, pero su discurso no caló entre los vecinos de Huesca. Uno de los municipios que mantiene su fidelidad a Vox es Villastar, el pueblo del abuelo paterno de Alejandro Nolasco, un lugar de calles tranquilas y paisaje rural que el candidato suele mencionar como referencia simbólica de lo esencial de la provincia.

Este pequeño pueblo situado al sur de Teruel ha vuelto a votar a favor de Vox, que se ha impuesto claramente sobre el PSOE, PP, Aragón Existe o CHA. La candidatura de Nolasco, que ha votado esta mañana en la capital turolense, se ha impuesto con 85 votos por 57 del PSOE de Pilar Alegría, 45 a Jorge Azcón, 34 a Tomás Guitarte y solamente 13 a Jorge Pueyo. Por otro lado, SALF se ha impuesto incluso al PAR con 10 votos por seis de Alberto Izquierdo.

Una victoria más ajustada

Como en todo Aragón, Vox ha demostrado en Villastar su crecimiento respecto a los elecciones de 2023. Por aquel entonces, Nolasco logró la victoria por la mínima (59) a Teruel Existe (57). El podio en el pequeño pueblo turolense estuvo muy igualado ya que el PSOE también pudo llevarse la victoria consiguiendo 56 votos.

A muy pocos kilómetros de Villastrar se rodó parte de la película Sirat, candidata a los Oscar. Y es que la Rambla de Barrachina es uno de los encantos de los alrededores del pueblo de Nolasco. De forma popular se conoce más como el Cañón Rojo de Teruel y por su aspecto podría ser equiparable (no por tamaño ni fama) al Cañón de Colorado de Estados Unidos. Sin salir del casco urbano de Villastar bien merece una visita su torre fortificada.