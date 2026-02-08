Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AragónSondeo elecciones AragónSellés Real ZaragozaDerrota CasademontDesahucio ZaragozaTeresa Abarca
instagramlinkedin

Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Cataluña: estos son los resultados

El PSOE ha arrasado aunque pierde votos, el PP baja pero poco y VOX repite resultados

Imagen de la localidad de Puente de Montañana.

Imagen de la localidad de Puente de Montañana. / AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE MONTAÑANA

Paula Marco

Zaragoza

Puente de Montañana, en Ribagorza, tiene la peculiaridad de estar situado tan en la frontera entre Aragón y Cataluña que tiene calles en ambas comunidades autónomas. Con una población de 87 habitantes según el INE de 2025, el escrutinio ya ha llegado al 100% en la localidad.

Allí el PSOE ha vuelto a arrasar aunque también haya perdido votos. La formación socialista ha obtenido 22 votos por los 33 que tuvo en 2023, lo que supone un 55% del censo electora.

El PP sube pero solo dos votos, pasa de 6 a 8, y se queda con un 20% del electorado. VOX repite con 5 votos, pero sube porcentualmente al haber habido menos sufragios que hace tres años y se sitúa con un 12,5% del electorado.

CHA también repite y se queda con dos votos, un 5% de los mismos. Teruel/Aragón existe pierde los tres votos y se queda sin ninguno, lo mismo que le sucede a Podemos, que se ha quedado sin el voto que tuvo en 2023.

Se Acabó la Fiesta entra en el listado y se lleva dos votos, un 5% del electorado. El PAR, IU-Movimiento Sumar y EQUO pierden el voto que obtuvieron en 2023.

Noticias relacionadas y más

Ha participado el 61,53% de la población llamada a las urnas, con una caída del 6,41, que es lo que ha subido la abstención. 40 vecinos han ejercido su derecho al voto y 25 han optado por no hacerlo. En 2023 fueron 53 los que depositaron su papeleta en la urna y 25 quienes no lo hicieron.

Toda la información sobre las elecciones autonómicas de Aragón 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
  2. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  3. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  4. Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
  5. Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón
  6. El polémico Vito Quiles acosa e increpa a Pablo Iglesias a la salida del mitin de Podemos en Zaragoza: '¿Fascista de qué? Eres un matón
  7. La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”
  8. La gigafactoría de Figueruelas atrae a un proveedor chino ligado al reciclaje de baterías que invertirá 40 millones de euros

Estos son los resultados a las elecciones de Aragón en Huesca capital con el 65% escrutado

Estos son los resultados a las elecciones de Aragón con el 80% escrutado

Estos son los resultados a las elecciones de Aragón con el 80% escrutado

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | El PP ganaría las elecciones pero con peores resultados que en 2023, y Vox duplica sus diputados

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | El PP ganaría las elecciones pero con peores resultados que en 2023, y Vox duplica sus diputados

Estos son los resultados de las elecciones en Aragón de Zaragoza capital con el 82% escrutado

Estos son los resultados de las elecciones en Aragón de Zaragoza capital con el 82% escrutado

Estos son los resultados de las elecciones de Aragón en Teruel capital con un 57% escrutado

Estos son los resultados de las elecciones de Aragón en Teruel capital con un 57% escrutado

Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Cataluña: estos son los resultados

Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Cataluña: estos son los resultados

Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados

Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados

En imágenes | Chunta Aragonesista (CHA) reacciona a los resultados electorales

Tracking Pixel Contents