Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados

Uno de los pueblos de Aragón donde estaba dirigido el foco mediático es el de una de las candidatas a la presidencia del Gobierno de Aragón. Pilar Alegría nació en La Zaida y de sus orígenes se ha mostrado muy orgullosa durante toda la campaña, convirtiendo su localidad natal en un punto de referencia desde el inicio del proceso electoral.

Una vez escrutado el 100% de los votos en la población zaragozana, los vecinos de Pilar Alegría le han dado un respaldo absoluto. El PSOE se ha impuesto en La Zaida con 170 votos, el 66,4% del total con un crecimiento de casi doce puntos con respecto a los comicios de hace dos años. El PP ha sido el segundo más votado con 35 votos y un aumento del 1,61%. Tercero ha sido Vox con 20 votos y el 7,81% del censo y cuarto CHA con nueve. IU y SALF han terminado ambos con cinco. Aragón Existe solo ha sumado cuatro papeletas en las urnas y el PAR, tres.

En las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE se impuso con un total de 140 votos, que representaron el 54,47% de los votos. En segunda posición terminó el PP, muy lejos, con 31 votos y el 12,06%. La tercera fuerza fue el PAR con 20 votos (7,78) y la cuarta Vox con 16 (6,22%). CHA logró 15 votos, Podemos 11, IU siete, Teruel Existe seis y Ciudadanos, tres.