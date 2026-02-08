Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados

El podio de la clasificación de los pueblos más ricos de Aragón lo encabeza Villanueva de Gállego con una renta media por habitante de 37.697 euros, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria. La localidad al norte de Zaragoza ha logrado quitarle el liderazgo siete años después a Cuarte de Huerva, que logra la plata con 36.464 euros por habitante.

Los resultados del municipio zaragozano son muy parecidos a los generales de todo Aragón. El Partido Popular ha sido la fuerza más votada con 866 votos, cayendo 2,89 puntos con respecto a 2023, cuando logró 920 votos.

Vox casi ha duplicado su apoyo y ha pasado de los 381 sufragios en 2023 a los 590 de este domingo, un aumento de 7,96 puntos. Con este resultado supera ampliamente los 422 del PSOE, que en 2023 obtuvo 533 y ha perdido 4,83 puntos.

Como en el cómputo global de la comunidad, CHA también ha experimentado un fuerte aumento, pasando de los 108 apoyos en las últimas elecciones a 221 en las actuales, un aumento de 4,38 puntos. Aragón Existe ha caído de 195 a 152 votos y SALF ha recibido el apoyo de 100 vecinos del municipio.

Podemos ha caído de 83 a 50 votos e IU ha subido de 35 a 41 votos. El PAR ha perdido un sufragio, de 25 se ha quedado en 24, y Escaños en Blanco ha multiplicado su apoyo de 6 a 21 votos.

Han votado 2.545 vecinos, un 68,17% del electorado, un punto menos que en las últimas elecciones. De esos, 18 han sido nulos y 22 en blanco.