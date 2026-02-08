Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox duplica sus escaños en Aragón tras una campaña protagonizada por Abascal

La presencia del líder estatal en gran parte del territorio ha impulsado a la formación centralista, que será clave para construir una mayoría al Gobierno de Aragón

Vídeo | Euforia en Vox con manteo a Alejandro Nolasco y gritos de presidente

Laura Trives

David Chic

David Chic

Zaragoza

Con actos en buena parte de las cabeceras comarcales, la presencia de Santiago Abascal durante la campaña aragonesa ha sido determinante para movilizar el voto ultra en la comunidad. Un programa sin propuestas autonómicas, un llamamiento al centralismo (pidiendo soluciones comunes para todas las comunidades), apelando al trasvase del Ebro y con un candidato al Gobierno de Aragón, Alejando Nolasco, sin casi presencia. El partido ha dado la campanada, como pronosticaban las encuestas, y duplica sus escaños a las Cortes de Aragón. De nuevo serán fundamentales para explorar mayorías de gobernabilidad, justamente lo que pretendía evitar Jorge Azcón con el adelanto electoral.

En una sala sin banderas de Aragón, Nolasco ha celebrado los 117.347 votos que les han dado 14 escaños en las Cortes de Aragón. "Queremos decir que ha ganado el decir sí al sentido común", ha apelado.

El territorio ha sido clave en la movilización del voto del partido de ultraderecha. Abascal ha visitado en los últimos quince días muchas cabeceras comarcales como Jaca, Monzón, Ejea, Calatayud, Utebo, Alcañiz, las capitales provinciales y un mensaje de fondo en pequeños municipios han protagonizado la campaña del líder estatal de Vox. Ha defendido que su partido es un "halo de esperanza" verde “a favor de los jóvenes, la vivienda, el campo y la bajada de impuestos”. Nolasco ha garantizado que el resultado en las urnas es un “contrato” con las “ideas y con los votantes" de Vox. "También en Aragón se quiere el doble de Vox", ha dicho.

Toda la información sobre las elecciones autonómicas de Aragón 2026

Nolasco se ha mostrado ilusionado por el casi 18% de los votos logrados para influir en la política autonómica, a la espera de la valoración que pueda hacer este lunes Santiago Abascal. Nolasco ha prometido que no van a "defraudar" tras haber logrado el apoyo electoral en buena parte del territorio. Ha recordado que en dos años y medio han pasado de tres a 14 escaños y al grito de "hay que votar a Vox" ha cerrado una intervención sin contenido político, de apenas dos minutos. Por lo visto, para aumentar la base electoral no hace falta mucho más.

TEMAS

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Jorge Azcón (PP), tras ganar los comicios del 8F: "Tic, tac, tic, tac... El sanchismo se acaba"

Azcón gana las elecciones perdiendo y celebra que el sanchismo se acaba: "Tic-tac, tic-tac"

Esta es la porra de los candidatos a las elecciones de Aragón

Vox incrementa su presencia en todas las localidades principales de Teruel, el PP gana en la mayoría de ellas y con caídas acusadas de Teruel Existe

Estos son los 67 diputados de las Cortes de Aragón en 2026

Ya es oficial, Podemos desaparece de las Cortes de Aragón: "Azcón es más rehén de los que quieren coartar nuestras libertades"

El PP salva el tipo en Zaragoza mientras CHA convence a la izquierda del PSOE

Tomás Guitarte (Teruel Existe) valora el resultado de las elecciones en Aragón: "Esta noche la provincia de Teruel no ha ganado"

