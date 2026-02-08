Vox incrementa su presencia en todas las localidades principales de Teruel, el PP gana en la mayoría de ellas y con caídas acusadas de Teruel Existe

Los pueblos principles de la provincia turolense han registrado la clara tendencia de la subida de Vox, que ha ganado muchos votos en todos ellos, mientras que Teruel Existe ha reflejado caídas en estas localidades, una tendencia en toda la provincia. Alcañiz se mantiene como feudo del PP y Andorra del PSOE, como los dos municipios con mayores electores, aunque en ambas localidades han perdido presencia esos partidos. En Mora de Rubielos, donde hay batacazo del PAR, e Híjar registran victoria popular, lo mismo que en Cella y en Calamocha, aunque también allí han perdido votos.

Alcañiz ha reflejado un aumento enorme de Vox que casi triplica sus votos, de 676 a 1.698 con un incremento del 14,16%, para que la fuerza más votada se mantenga el Partido Popular, pero con más de 500 votos menos para quedarse en 2.053 por los 1.798 de un PSOE que también pierde fuerza en la localidad alcañizana. CHA obiene un fuerte incremento hasta los 280 sufragios, mientras que la tendencia bajista de Teruel Existe se ve reflejada en un 5,77% de reducción para quedarse en 723.

Andorra mantiene la tendencia alcista de VOX, que pasa a ser la segunda fuerza de este municipio pasando de 498 votos a 822 para que la victoria socialista sea más ajustada que en 2023, si bien la caída de este partido es pequeña, pasando de 1.106 votos a 1.049. 721 votos obtiene el PP, que sube su presencia y la pierde de manera destacada Teruel Existe en la localidad andorana, que cae en un 7,82% para quedarse en 339 votos por los 189 de IU-Sumar, que vive otra bajada en sus resultados.

En Híjar la victoria del Partido Popular ha sido más ajustada que hace tres años, ya que ha bajado un 3,49% de los votos para pasar de 336 a 266, mientras que el PSOE también ha visto reducida su presencia en 1,51% para quedarse en 233. Esa doble pérdida de los dos partidos mayoritarios la ha aprovechado Vox, con un incremento de 6,88% para que pase de 113 votos a 155. CHA también ha subido en Híjar hasta los 21 votos (+2,04%), mientras que Teruel Existe se queda en 87 por los 122 que obtuvo en 2023.

También victoria ajustada la de los populares en Mora de Rubielos, donde las fuerzas han estado muy parejas tras una gran caída del Partido Aragonés, que de 233 que le hicieron ser la fuerza más votada en 2023 ha pasado a 169 (-7,13%). El PP ha subido de 178 a 187 votos (+1,61%) y Vox ha aprovechado también su tirón alcista para pasar de los 92 a los 166 (+9,29) para pasar a ser la tercera fuerza y que el PSOE sea la cuarta en Híjar, con una leve caída de 163 a 161 votos. Teruel Existe también ha sufrido en esta población un duro varapalo, de 128 a 63 (-7,28%).

En Cella la victoria de los populares ha sido más ajustada que en 2023, ya que ha pasado de 523 votos a 463, una caída que ha aprovechado el PSOE, que ha ganado 30 votos para alcanzar los 438 y sobre todo Vox, que ha subido un 7,89% para pasar de 113 a 207, Teruel Existe, en la tónica del resto de muchos municipios de la provincia, ha visto como se le escapaban muchos votos, un 15,01% para un batacazo de casi 300 votos, de 407 a 149, mientras que Se Acabó La Fiesta obtiene 54 nuevos votos.

En Calamocha, VOX y PAR han obtenido las mayores subidas de votos. Vox alcanza los 385 sufragios y un 9,62%, aunque mayor es la subida de los aragonesistas, ya que han pasado de 129 a 325 votos. La caída más dura la ha experimentado el PSOE, con más del 10% para que haya pasado de ser la fuerza mayoritaria a tener 396 votos, solo un poco por encima de Vox. El Partido Popular, pese a su bajón se queda como la fuerza más votada, con 526, mientras que Teruel Existe también pierde peso para quedarse en 274 votos cuando rozó los 500 en las anteriores elecciones.

Utrillas refleja otro descalabro de Teruel Existe, que pasa de ser la fuerza más votada en 2023 a quedarse con 421 y cayendo un 17,46%. El PSOE pasa a ser la más votada de esta localidad, manteniendo los resultados, pasando de 473 a 470 votos, mientras que Vox es la tercera fuerza con un 10,93% más de votos y 237 en total, dejando al PP como el cuarto grupo político más votado, con 191 votos, y que CHA suba mínimamente su preencia para quedarse en 39.

En Albarracín empate técnico entre PSOE y PP con 121 votos cada uno, que han mantenido sus votantes, aunque Vox ha rozado alcanzarles, ya que ha duplicado sus votos, pasando de 52 a 108, para que tanto Teruel Existe como el PAR sufran duros golpes. Los de Guitarte pierden casi la mitad de los votos para quedarse en 62 por los 54 del PAR, que tenía 161 votos y cae un 15,97%.

En Valderrobres el PP se mantiene como el partido más votado, pese a perder casi 40 votos y quedarse en 351 y el Partido Socialista acorta distancias subiendo su presencia hasta 264, aunque el mayor ascenso es de Vox de 76 a 119 para consolidarse como tercera fuerza y con un nuevo batacazo de Teruel Existe, que pierde más de la mitad de los votos para quedarse en solo 83, por los 70 de CHA que sube de forma escasa sus votos.

En Cantavieja Partido Popular, con 152 votos, sigue como fuerza más votada, con una caída más acusada del PSOE, que se mantine como segunda, aunque cae más de un 8% y se queda en 84, cerca de las cifras de Vox, que casi dobla sus votos hasta los 63, ligeramente superado por Teruel Existe pese a otra bajada del partido de Tomás Guitarte, que tiene 73 por los 14 de CHA.