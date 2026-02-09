La aragonesa Querqus entra en la fase final del premio nacional Pyme del año 2025

La empresa aragonesa Querqus Sustainable Packing SL ha logrado clasificarse para la fase final del Premio Nacional Pyme del Año 2025, una convocatoria promovida por Banco Santander y Cámaras de Comercio que reconoce el papel de las pequeñas y medianas empresas como motor de empleo y riqueza en España. La compañía zaragozana competirá en la categoría del accésit nacional Pyme Sostenible 2025, reservada a proyectos con impacto ambiental y social, tras imponerse previamente en el ámbito provincial.

La selección sitúa a Querqus entre las 21 empresas finalistas que optan al galardón nacional y a los distintos accésits (Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo, y Pyme Sostenible), una fase a la que se accede tras resultar premiada en cada provincia. En esta novena edición, el premio ha registrado 1.770 empresas inscritas en todo el país.

Finalista en Pyme Sostenible 2025

En el accésit de sostenibilidad, Querqus competirá con otras tres pymes: Lain Technologies (Madrid), especializada en tecnologías electroquímicas para reducir emisiones en procesos industriales; Miguelitos Ruiz (Albacete), firma de pastelería que impulsa medidas de eficiencia energética y reducción del desperdicio alimentario; y Oxiplant Centro de Transformación del Acero (Asturias), vinculada al sector siderúrgico con sistemas de gestión ambiental y prevención de la contaminación.

El acto de entrega del Premio Nacional Pyme del Año 2025 se celebrará el 19 de febrero de 2026 en el Auditorio Santander España (Madrid) y contará con la presencia del Rey Felipe VI, según la agenda oficial del certamen.

Economía circular aplicada a palets y embalajes

Con origen familiar aragonés y tres décadas de trayectoria, Querqus desarrolla su actividad en torno a la economía circular de palets y embalajes logísticos de madera para industria y retail. La empresa cuenta con varios centros en España y una red de colaboradores y socios, y en los últimos años ha reforzado inversiones en innovación, industria 4.0, digitalización y talento, además de ampliar sus capacidades logísticas desde su sede principal en Zaragoza.

La compañía llega a la final nacional después de haber obtenido el accésit “Pyme Sostenible” en los Premios Pyme del Año de Zaragoza, impulsados por la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Banco Santander, un reconocimiento que le otorgó el pase a la fase nacional.

Visibilizar el impacto territorial de las pymes

El Premio Nacional Pyme del Año y sus accésits buscan poner en valor el desempeño de las pymes españolas y dar visibilidad a iniciativas empresariales con impacto positivo en su entorno, además de reconocer el esfuerzo cotidiano del tejido empresarial. El certamen está dirigido a compañías de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a 50 millones de euros.

El jurado del Premio Nacional Pyme del Año 2025 está presidido por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y cuenta, entre otros, con el consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, y el director global de Banca de Empresas del Banco Santander, Borja Oyarzabal.