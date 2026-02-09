Calanda atrae a la población: "Han llegado tres familias nuevas"

En el marco de una estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta que Aragón lleva camino de sumar más de 100.000 nuevos habitantes hasta 2039, hay poblaciones que ya se han puesto manos a la obra para que el grueso no solo llegue a las tres capitales: Zaragoza, sobre todo, Huesca y Teruel. En este sentido, Calanda empieza a recoger los frutos de su apuesta por atraer nuevos vecinos. En el último año, tres familias se han trasladado a vivir al municipio, una cifra modesta en términos absolutos, pero muy significativa para una localidad que roza por debajo los 4.000 habitantes y que quiere consolidar su crecimiento demográfico.

José Alberto Herrero, alcalde de Calanda, explica que el fenómeno responde a un cambio de mentalidad que se ha acelerado tras la pandemia. "Cada vez hay más personas que valoran la tranquilidad y la calidad de vida de los pueblos frente a las grandes ciudades", señala. Aunque las previsiones de crecimiento de población se concentran en capitales como Zaragoza, defiende que el medio rural también puede ser un destino atractivo si se dan las condiciones adecuadas.

Desde el ayuntamiento tienen claro cuál es el camino. "Si queremos revertir la pérdida de población, lo primero es apostar por proyectos productivos que generen actividad y empleo. Sin trabajo no hay proyectos de vida", subraya. En el caso de Calanda, esa base ya existe: actividad económica consolidada, nuevas iniciativas empresariales en marcha y servicios básicos cubiertos.

El punto de inflexión llegó con la incorporación del municipio a una plataforma de captación de población. A través de este canal, el ayuntamiento recibe currículums de personas interesadas en trasladarse al pueblo, los deriva a las empresas locales y actúa como intermediario para facilitar tanto el empleo como la integración. Así cierran el círculo: "Ayudamos a las familias y al mismo tiempo respondemos a la demanda de personal de nuestras empresas", explica el alcalde.

El resultado, por ahora, son "tres familias nuevas que han llegado a Calanda". Además, el interés va en aumento. "Hemos recibido llamadas de entre 30 y 40 personas. Muchas vienen a conocer el pueblo, pasan el fin de semana y se quedan a la espera de una oportunidad laboral", añade.

El alcalde reconoce que el principal hándicap sigue siendo la vivienda. "Es el gran problema de los pueblos ahora mismo", afirma, aunque confía en que las políticas autonómicas para impulsar vivienda en el medio rural ayuden a consolidar la llegada de nuevos vecinos.

Recuperación de población

Calanda se mueve hoy en el entorno de los 3.978 habitantes y todo apunta a que este año superará de nuevo la barrera de los 4.000, una cifra que ya alcanzó antes de la crisis económica. "En los últimos años estamos recuperando población gracias a la llegada de empresas y a las que están por venir. Los pueblos tenemos futuro", defiende.

La experiencia está despertando interés en otros municipios. El alcalde ya ha trasladado el proyecto a otros compañeros e incluso se han mantenido contactos para que la Diputación Provincial de Teruel pueda extender este modelo a localidades más pequeñas: "Es una forma de dar visibilidad a pueblos que, de otra manera, lo tendrían mucho más difícil".

Para el regidor, el mensaje es claro: "No es obligatorio vivir en una ciudad para vivir bien. Cuando ofreces servicios, empleo y apoyo desde el ayuntamiento, la gente descubre que en un pueblo se puede tener una vida mejor".