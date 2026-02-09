El cambio climático dispara los avisos meteorológicos en Aragón: más de 1.400 en 2025

Aragón vivió un 2025 meteorológicamente muy movido, con 1.467 avisos activados a lo largo del año. La mayoría de ellos, eso sí, correspondieron a situaciones de riesgo bajo, lo que dibuja un escenario de vigilancia casi constante, pero con pocos episodios realmente extremos. Cuando estos se producen, sin embargo, pueden provocar graves consecuencias para la población y las infraestructuras. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de episodios cada vez más intensos en un contexto claramente marcado por el cambio climático.

Más de ocho de cada diez avisos fueron de nivel amarillo, el más habitual. Detrás de esta cifra está, sobre todo, la repetición de tormentas y lluvias intensas, que se han convertido en el denominador común del año. Solo por tormentas se emitieron más de 360 avisos, a los que se suman otros 327 por precipitaciones intensas en una hora. También el calor tuvo un peso importante, con más de 200 avisos por temperaturas máximas elevadas, especialmente durante los meses de verano. En menor medida aparecieron avisos por viento, nevadas, frío intenso o nieblas, siempre dentro de umbrales moderados.

Los avisos de nivel naranja, que ya implican un riesgo importante, fueron bastante menos numerosos, aunque no despreciables. En total se contabilizaron 275, de nuevo con las tormentas como principal causa, seguidas muy de cerca por las lluvias intensas y los episodios de calor acusado. Estos fenómenos concentraron la mayor parte de las situaciones más delicadas del año. En cuanto a los avisos de nivel rojo, los más graves, se registraron cuatro: dos por lluvias extremadamente intensas en una hora y dos por temperaturas extremas.

Si se observa el balance por tipos de fenómenos, las tormentas encabezan claramente la lista, seguidas de las lluvias intensas y del calor. Mucho más atrás quedan el frío, el viento o la nieve. No se registró ningún aviso relacionado con polvo en suspensión, aludes o deshielos.

Arcadio Blasco, delegado territorial de la Aemet en Aragón, recuerda algunos de los episodios más relevantes, especialmente en la ribera del Ebro, Zaragoza y Figueruelas. Las precipitaciones también afectaron al Bajo Aragón, sobre todo a zonas del Matarraña, Alcañiz, Calanda e Híjar. En el entorno de Azuara y Almonacid de la Cuba, el aviso fue naranja por tormentas, debido a precipitaciones localmente muy intensas, rachas de viento e incluso granizo. "Ese aviso describía con precisión la situación que se dio, con lluvias torrenciales. Se trató de un tren convectivo; es decir, tormentas que se retroalimentan de forma continua y descargan cantidades muy importantes de agua en una misma zona, lo que puede provocar el desbordamiento de ríos", explica.

Tres tipos de avisos

Blasco recuerda que los avisos amarillos, naranjas y rojos se activan exclusivamente por la superación de umbrales meteorológicos. "No se tiene en cuenta la exposición ni la vulnerabilidad del territorio, únicamente esos umbrales. Los avisos naranjas ya implican un peligro importante. Con uno de estos avisos, por ejemplo, es recomendable evitar coger el coche, ya que pueden producirse lluvias torrenciales. No podemos subestimar ningún tipo de aviso por fenómenos meteorológicos adversos", matiza. El episodio de junio en el entorno de Azuara fue especialmente ilustrativo. "Indicaba la posibilidad de precipitaciones torrenciales y fue exactamente lo que ocurrió. Con las tormentas hay que extremar la precaución, porque pueden afectar a una localidad concreta y no al pueblo de al lado. Es prácticamente imposible saber con exactitud dónde va a descargar. Trabajamos con aproximaciones", detalla.

El balance de 2025 deja una tendencia clara: aunque la mayoría de los avisos responden a situaciones de precaución, los episodios más graves tienden a ser cada vez más intensos. "Los fenómenos meteorológicos son más extremos cuando se producen, lo que incrementa el peligro para las personas y los bienes", opina el delegado de la Aemet. Y avisa: "El cambio climático está detrás".