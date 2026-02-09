CHA confirma su "no rotundo" al PP de cara a una investidura: "Ni abstención ni voto a favor"

CHA celebra este lunes los resultados electorales tras haber doblado su representación en las Cortes de Aragón. Sin embargo, el sentimiento en el Consello Nazional de la formación aragonesista es ambiguo. La subida de la derecha y la ultraderecha plantean un previsible escenario de bloqueo o de preeminencia de Vox que condicionará la política autonómica. La secretaria general de la formación, Isabel Lasobras, ha descartado de manera tajante cualquier apoyo a la investidura del candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, afirmando que su formación no contempla ni el voto a favor ni una abstención: "Rotundamente no".

Lasobras ha justificado esta negativa señalando que las políticas del PP y de CHA se encuentran "en las antípodas", acusando a los populares de estar "desmantelando los servicios públicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales". Según la responsable política, la posible entrada de la ultraderecha en el Gobierno de Aragón supone un escenario "muy peligroso" derivado del "error" de haber convocado elecciones, lo que a su juicio ha servido para "abrir las puertas de la Aljafería de par en par a la ultraderecha" y generar una situación de "inestabilidad" parlamentaria.

Isabel Lasobras (CHA), este lunes en Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Respecto a los resultados obtenidos por su formación, Lasobras ha calificado el balance de "muy positivo" debido a un crecimiento en el que han logrado "doblar en diputados y en votos". En su intervención tras la reunión de la directiva ha querido agradecer a los "64.000 aragoneses y aragonesas" que depositaron su confianza en CHA, prometiendo que los defenderán "con muchísima dignidad" usando la frase habitual en estos casos: "No os vamos a defraudar".

Frente con Rufián

En cuanto a la configuración del bloque de la izquierda y la ausencia de una confluencia única, la secretaria general ha sostenido que CHA es ahora "la referencia de la izquierda en Aragón". En su opinión fueron los aragonesistas los que propusieron al resto de formaciones a la izquierda del PSOE a sentarse en "una mesa" bajo la condición de que "no hubiese vetos desde Madrid", algo que "no pudo darse" restando efectividad al cómputo global de votos.

De cara al futuro y ante posibles alianzas estatales, como la que esta semana pretende explorar Gabriel Rufián, Lasobras ha confirmado que mantienen contacto "mensual" con partidos que consideran "hermanos", tales como Compromís, Más Madrid o Més per Mallorca con el objetivo de conformar un espacio de unidad que luche por "causas justas y comunes", siempre y cuando la prioridad absoluta sea "la defensa de los aragoneses y las aragonesas".

Por el momento no han recibido ninguna comunicación del político catalán. "Cuando nos llame, pues supuestamente hablar no ocasiona ningún problema, pero nosotros seguimos trabajando en ese paraguas que siempre hemos hecho con fuerzas hermanas, como lo hicimos cuando el paraguas Sumar ni siquiera era un partido político", ha señalado con intención de explorar esa posibilidad. "Tenemos muchas causas en común y muchas defensas en común", ha reconocido