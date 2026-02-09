Confusión y resignación en Zaragoza ante la huelga de maquinistas: “Entiendo las reivindicaciones, pero los mínimos se tienen que cumplir”

La estación de Zaragoza-Delicias registra este lunes retrasos de entre media hora y dos en varios trenes con destino a Madrid, Barcelona y demás conexiones con motivo de la huelga de maquinistas. La situación, que incluye cancelaciones a lo largo de toda la jornada, ha generado confusión y relativo malestar entre los viajeros que aguardaban información sobre sus salidas.

Una de las afectadas es Ana, pasajera procedente de Tudela, cuyo tren directo a Madrid fue cancelado a primera hora de la mañana. “Nos han cancelado el tren porque el maquinista no se ha presentado”, explica mientras espera poder continuar su viaje desde la capital aragonesa.

La alternativa ofrecida fue un trayecto regional hasta Zaragoza para enlazar con un AVE, aunque la falta de información ha agravado la situación. “El tiempo que aparece en pantalla no es real. Me acaban de decir que no son 20 minutos de retraso, sino casi una hora, y no sé cuándo llegaré realmente a Madrid”, señala.

La viajera asegura que nadie le avisó con antelación de la cancelación, pese a haberlo consultado el día anterior. “Ayer llamé a Renfe y me confirmaron que no había cancelaciones previstas y que todo iba en regla, pero esta mañana todo ha cambiado en el último momento”, lamenta.

Aunque dice comprender las reivindicaciones laborales, insiste en la necesidad de cumplir los servicios mínimos. “Entiendo la huelga y las reivindicaciones, pero si hay mínimos, los mínimos se tienen que cumplir”, concluye