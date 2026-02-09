Educación adecuará las instalaciones de 20 centros de Aragón: estos son los institutos beneficiados

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón va a invertir cerca de 200.000 euros en adecuar las instalaciones de en torno a unos veinte centros educativos de la comunidad. Esta se trata de una nueva fase del plan de contingencia e inventario del estado de los edificios que está realizando el Ejecutivo autonómico para "hacer frente al déficit estructural de mantenimiento que han venido sufrido (colegios e institutos) durante décadas". Los trabajos comprenden actualizar las instalaciones esenciales con el fin de asegurar que los centros dispongan de equipamientos ajustados a la normativa vigente y en condiciones adecuadas para su funcionamiento.

Según informan desde la consejería de Educación, en el ámbito de los sistemas de protección contra incendios, se van a ejecutar intervenciones en nueve centros educativos, con una inversión cercana a los 150.000 euros. Las actuaciones se desarrollarán en el IES María Moliner de Zaragoza, el IES Francés de Aranda de Teruel, el IES Miguel Catalán de Zaragoza, el IES Lobetano de Albarracín, el IES Lázaro Carreter de Utrillas, el IES Reyes Católicos y el IES Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, el IES Emilio Jimeno de Calatayud y el IES Goya de Zaragoza. Los trabajos permitirán adecuar los sistemas existentes a los requisitos normativos actuales, mejorando la seguridad de los edificios educativos.

En cuanto a las instalaciones eléctricas de baja tensión, se ejecutarán adecuaciones en cuatro centros educativos, con una inversión conjunta de unos 30.000 euros. Estas actuaciones se llevarán a cabo en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo, el IES Damián Forment de Alcorisa, el IES Pilar Lorengar de Zaragoza y la Escuela Infantil San Antonio Padua de Gallur. Los trabajos permitirán actualizar los sistemas eléctricos a las exigencias técnicas vigentes.

Asimismo, se abordarán mejoras en los sistemas de protección contra rayos en el IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro y en el IES Matarraña de Valderrobres, con una inversión superior a los 11.000 euros, con el objetivo de reforzar la seguridad de las cubiertas y minimizar riesgos asociados a tormentas eléctricas.

En materia de instalaciones térmicas, el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo contará con una intervención específica destinada a adaptar su sistema térmico a las condiciones técnicas requeridas. Por otra parte, el IES Miguel Servet de Zaragoza incorporará la instalación de un grupo electrógeno, garantizando así un suministro de respaldo que favorezca la continuidad de la actividad educativa en caso de incidencias.

Estas actuaciones se encuadran en el plan de contingencia y revisión de instalaciones del Departamento de Educación, que el año pasado permitió realizar 98 intervenciones urgentes en centros educativos en áreas como electricidad, sistemas de incendios, calefacción o ascensores. La inversión fue de un millón de euros .

Noticias relacionadas

Paralelamente, durante los dos últimos años se han destinado 3,6 millones de euros a mejoras de eficiencia energética, entre ellas la reparación de cubiertas, reforma de salas de calderas, rehabilitación de envolventes y renovación de carpinterías. Desde Educación remarcan que se trata de una labor "absolutamente imprescindible" para garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado y profesorado de los centros educativos aragoneses, que arrastran en su mayoría "una elevada antigüedad".