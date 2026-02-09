Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Aluvión de reacciones en toda España al 8F con el PP pidiendo "diálogo" a Vox

Las urnas han hablado en la comunidad y deja a un PP que gana los comicios autonómicos pero perdiendo dos escaños en favor de una extrema derecha de Vox que ha duplicado sus escaños, al pasar de 7 a 14, y a pesar del batacazo electoral del PSOE que iguala su mínimo histórico. Mientras CHA logra su mejor resultado en 23 años y ahora tendrá 6 diputados en las Cortes, el doble que en 2023, e IU-Sumar resiste manteniendo el único que ya tenía. Desaparece el PAR tras 40 años de presencia en el Parlamento y también Podemos, 11 años después de su irrupción.

De todo ello se está hablando este lunes en todos los rincones de España, en una resaca electoral que está llegando a todos los rincones de Aragón, también en Madrid y prácticamente en todo el país. Los resultados de la comunidad aragonesa están provocando un aluvión de reacciones. Y también empiezan a tomarse decisiones sorpresivas, como la que ha tomado Julio Calvo, el concejal de Vox en Zaragoza que ha anunciado que renuncia al acta tras los comicios del 8F, que ha dejado a su partido en máximos y al ayuntamiento con un presupuesto para 2026 pendiente de aprobar.

Se cumplieron los pronósticos. Aragón culmina este domingo 8 de febrero con una fotografía final que se asemeja bastante a la que dibujaban las encuestas. En estos primeras elecciones autonómicos celebrados de forma anticipada, el PP se ha impuesto en la comunidad, pero lo hace con sabor agridulce: pierde dos diputados y se queda en 26, lejos de la mayoría absoluta (34) que le permitiría gobernar en solitario. Los populares dependen más que nunca de Vox, quien sigue teniendo la llave de la gobernabilidad. El PSOE, por su parte, resiste como segunda fuerza aunque acusa el desgaste: cede cinco escaños respecto a 2019 y se queda con 18 diputados.

El ascenso más destacado lo protagoniza Vox, que suma siete nuevos diputados y duplica su representación las Cortes de Aragón (14) consolidándose como tercera fuerza en la comunidad. En cuarto lugar se sitúa Chunta Aragonesista (CHA), que abandera otra importante subida pasando de tres a seis diputados en los actuales comicios, y logra el mejor resultado de su historia.

Aragón Existe pierde uno de los tres diputados que logró hace 3 años (2) cuando irrumpió por primera vez en la cámara. Por su parte, IU–Sumar revalida sus resultados de 2023 y mantiene su diputado. Los peores presagios se confirman para PAR y Podemos, que se quedan fuera de las Cortes de Aragón.

Martín Vital Desde el PSOE advierten a Feijóo que Vox "les está comiendo la tostada" La portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, ha admitido el duro golpe electoral sufrido por los socialistas este domingo en Aragón. Aun así, ha subrayado que Pilar Alegría continuará liderando la oposición con el objetivo de construir una alternativa política frente a la “incertidumbre” que, según el partido, se abre ahora en la comunidad. Desde el PSOE evitan hacer autocrítica por los resultados y ponen el foco en el Partido Popular, al que advierten de que debería preocuparse por el avance de Vox, asegurando que la formación de Abascal le está “comiendo la tostada”.

Carlota Gomar Resultados de las elecciones en Zaragoza, barrio a barrio: el PSOE pierde sus feudos en favor del PP En los barrios de Zaragoza predomina una bandera de color azul. Azul popular, que se diría y que se extiende al resto del territorio, aunque con matices. El resultado de las elecciones de Aragón este 8F mantiene a Jorge Azcón como la primera e indiscutible fuerza, con 26 escaños, dos menos de los que consiguió en 2023. Pero por mucho que el presidente, ahora en funciones, tratara de mostrarse victorioso tras conocerse los resultados, ahora depende más que nunca de Vox, que dobló sus diputados hasta escalar a los 14. El adelanto electoral no ha sido el esperado para el líder popular en la comunidad, pero tampoco para la exministra y portavoz socialista. Para más información, hacer click aquí.

Martín Vital Nolasco asegura que el discurso de Vox "ha calado" en los aragoneses La cabeza de serie de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha explicado el porqué del auge de su partido en estas elecciones a través de unas declaraciones en la televisión nacional. "Hablo de los temas que le preocupa a la gente. Nosotros pusimos en marcha para que no destruyan el Maestrazgo, que PP y PSOE han metido en un cajón, de la seguridad y de la sanidad. Los pacientes que tienen cáncer en Teruel todavía tienen que desplazarse a Zaragoza todos los días para recibir tratamiento, lo cual es tremendo en pleno siglo XXI", explaya el navarro, que insiste que pone delante de otras estrategias que cuestan millones de euros. "La cantidad de cosas que se pueden hacer con ese dinero. Es un mensaje directo, claro, que ha calado y que el recibimiento ha sido muy importante".

Maíllo ve en Aragón un "fracaso" del PP y dice que IU tiene "base sólida" pese al contexto El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha analizado este lunes las elecciones en Aragón como un "fracaso" del PP en su "estrategia" de convocar a las urnas para "unas cuentas que no le salen", y ha destacado que su formación tiene "una base muy sólida" pese al contexto de "derechización" que se ha producido. En una rueda de prensa desde la sede de IU en Sevilla, Maíllo ha insistido en que el PP ha cosechado unos peores resultados en Aragón de los que consiguió en Extremadura: "Azcón ha convocado para perder escaños y votos, y para duplicar a la extrema derecha".

Martín Vital Alvise Pérez saca pecho tras el debut electoral de SALF: "Nuestro crecimiento es exponencial" El diputado europeo Alvise Pérez, con un ojo puesto en el continente y otro en Aragón, ha destacado orgulloso el papel que ha tenido 'Se Acabó La Fiesta' en este debut electoral en la comunidad. Con el triple de votos conseguidos que Podemos-Alianza Verde (casi 18.000), el partido que tenía como candidata a Cristina Falcón se ha quedado a 200 votos de obtener representación en el parlamento autonómico. "Van a querer que nos rindamos y no lo van a conseguir. Nuestro crecimiento es exponencial, objetiva y técnicamente", declaraba Pérez entre los aplausos de sus afines.

Laura Carnicero Feijóo: "Cualquier partido político firmaría un resultado como el nuestro" El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una lectura meramente nacional de los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón, llegando a afirmar que la gente le ha dicho "ya basta" a Pedro Sánchez, que no se presentaba a las elecciones. Para Feijóo, "cualquier partido político firmaría un resultado como el nuestro, pero sólo el PP lo ha conseguido", aunque Jorge Azcón ha perdido dos diputados en este adelanto electoral, y se queda con 26 en lugar de 28 diputados. "Partíamos de muy arriba", ha reconocido el presidente del PP, que se ha preguntado también "cuántos tortazos electorales le hacen falta al PSOE" y "cuántas debacles más necesita Sánchez para que se vaya".

Laura Carnicero José Antonio Fuster, portavoz de Vox: "Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino". Los aragoneses dijeron que quieren "el doble de Vox". "El sentido común se va abriendo paso y los aragoneses han premiado la coherencia, decimos lo mismo en Extremadura y Aragón", ha defendido el portavoz de la ultraderecha desde Madrid. El portavoz de Vox ha relatado, por otro lado, la treintena de municipios aragoneses en los que Vox ha pasado a ser primera fuerza, por primera vez en la historia. Y también ha relatado todos los municipios de Aragón en los que Vox ha 'sorpassado' al PSOE, ya municipios de mayor tamaño como Ricla, Cuarte de Huerva, Castejón del Puente, Plasencia de Jalón, Adahuesca, o Jaraba, entre otros muchos.

David Chic Cambios en el Ayuntamiento de Zaragoza La marcha del concejal de Vox del Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, cambiará los equilibrios internos en el consistorio. El portavoz municipal ha destacado que "se va un compañero honesto y una persona de palabra" a quien van "a echar de menos", señalando que "el roce hace el cariño" tras compartir mucho tiempo de trabajo y "muchos roces" en las diferentes negociaciones. Según Serrano, el concejal saliente "ha antepuesto el solucionar los problemas de los zaragozanos a cuestiones de partido", una forma de proceder que mantuvieron "hasta que se rompió" con la presentación de los últimos presupuestos. Desconoce, en todo caso, si su salida está relacionada con esta situación de bloqueo. De cara a los próximos días ha sugerido que Vox debe hacer "una reflexión a lo que ha sido su labor", pues considera que "los ciudadanos agradecen que podamos llegar a acuerdos".

Iván Trigo El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón El portavoz de Vox en en Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el consistorio de la capital aragonesa y abandona la política. Así lo ha hecho saber este lunes, después de las elecciones de Aragón en las que Vox ha duplicado sus resultados pasando de 7 a 14 escaños. El líder de la ultraderecha en el ayuntamiento ha explicado la decisión estaba tomada "desde hace muchos meses", pero que decidió posponer hasta después de las elecciones autonómicas en las que su partido ha logrado "un excelente resultado". Calvo se retira así de la política por un motivo estrictamente personal. Para más información, hacer click aquí.