Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Victoria PPResultados calle a callePueblos más ricosReal ZaragozaBarrios ZaragozaSuper BowlPactos Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Aluvión de reacciones en toda España al 8F con el PP pidiendo "diálogo" a Vox

El reparto de escaños que han dejado los comicios en Aragón ha desatado un aluvión de reacciones en toda España que aún siguen durante este lunes. Comentarios y decisiones sobre el retroceso del PP, el auge de la extrema derecha o el batacazo del PSOE y el despegue de Chunta.

Jorge Azcón, líder del PP en Aragón, junto a Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares en ámbito nacional, en Madrid tras el 8F

Jorge Azcón, líder del PP en Aragón, junto a Alberto Núñez Feijóo, presidente de los populares en ámbito nacional, en Madrid tras el 8F / PP Aragón

Martín Vital

Rebeca Magallón

David López

David Chic

Laura Carnicero

Iván Trigo

Zaragoza

Las urnas han hablado en la comunidad y deja a un PP que gana los comicios autonómicos pero perdiendo dos escaños en favor de una extrema derecha de Vox que ha duplicado sus escaños, al pasar de 7 a 14, y a pesar del batacazo electoral del PSOE que iguala su mínimo histórico. Mientras CHA logra su mejor resultado en 23 años y ahora tendrá 6 diputados en las Cortes, el doble que en 2023, e IU-Sumar resiste manteniendo el único que ya tenía. Desaparece el PAR tras 40 años de presencia en el Parlamento y también Podemos, 11 años después de su irrupción.

De todo ello se está hablando este lunes en todos los rincones de España, en una resaca electoral que está llegando a todos los rincones de Aragón, también en Madrid y prácticamente en todo el país. Los resultados de la comunidad aragonesa están provocando un aluvión de reacciones. Y también empiezan a tomarse decisiones sorpresivas, como la que ha tomado Julio Calvo, el concejal de Vox en Zaragoza que ha anunciado que renuncia al acta tras los comicios del 8F, que ha dejado a su partido en máximos y al ayuntamiento con un presupuesto para 2026 pendiente de aprobar.

Se cumplieron los pronósticos. Aragón culmina este domingo 8 de febrero con una fotografía final que se asemeja bastante a la que dibujaban las encuestas. En estos primeras elecciones autonómicos celebrados de forma anticipada, el PP se ha impuesto en la comunidad, pero lo hace con sabor agridulce: pierde dos diputados y se queda en 26, lejos de la mayoría absoluta (34) que le permitiría gobernar en solitario. Los populares dependen más que nunca de Vox, quien sigue teniendo la llave de la gobernabilidad. El PSOE, por su parte, resiste como segunda fuerza aunque acusa el desgaste: cede cinco escaños respecto a 2019 y se queda con 18 diputados.

El ascenso más destacado lo protagoniza Vox, que suma siete nuevos diputados y duplica su representación las Cortes de Aragón (14) consolidándose como tercera fuerza en la comunidad. En cuarto lugar se sitúa Chunta Aragonesista (CHA), que abandera otra importante subida pasando de tres a seis diputados en los actuales comicios, y logra el mejor resultado de su historia.

Noticias relacionadas

Aragón Existe pierde uno de los tres diputados que logró hace 3 años (2) cuando irrumpió por primera vez en la cámara. Por su parte, IU–Sumar revalida sus resultados de 2023 y mantiene su diputado. Los peores presagios se confirman para PAR y Podemos, que se quedan fuera de las Cortes de Aragón.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Así se ha vivido la jornada electoral del 8F en la comunidad
  2. ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
  3. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  4. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  5. Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
  6. La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”
  7. Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
  8. ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?

El anillo metropolitano de Zaragoza se tiñe de verde: Vox se dispara a costa del hundimiento del PSOE y la pérdida de votos del PP

El anillo metropolitano de Zaragoza se tiñe de verde: Vox se dispara a costa del hundimiento del PSOE y la pérdida de votos del PP

Zaragoza lanza un plan para modernizar la red de tuberías con la vista puesta en el agua de Yesa

Zaragoza lanza un plan para modernizar la red de tuberías con la vista puesta en el agua de Yesa

Nueva movilización por el conflicto laboral abierto por WiZink en Zaragoza tras llevarse el trabajo a Portugal

Nueva movilización por el conflicto laboral abierto por WiZink en Zaragoza tras llevarse el trabajo a Portugal

El endurecimiento del alquiler turístico desploma la oferta: Aragón pierde 858 pisos

El endurecimiento del alquiler turístico desploma la oferta: Aragón pierde 858 pisos

Estos son los pueblos de Vox en Aragón: el 'tour' de Abascal por Zaragoza, Huesca y Teruel le da la victoria a Nolasco en más de 40 municipios

Estos son los pueblos de Vox en Aragón: el 'tour' de Abascal por Zaragoza, Huesca y Teruel le da la victoria a Nolasco en más de 40 municipios

Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

Educación adecuará las instalaciones de 20 centros de Aragón: estos son los institutos beneficiados

Foro Nacional de Desarrollo Rural: Zaragoza centra el debate en pleno pulso internacional del agro

Tracking Pixel Contents