El endurecimiento del alquiler turístico desploma la oferta: Aragón pierde 858 pisos

Las viviendas de uso turístico han dado un giro a la baja en Aragón. En apenas seis meses, la comunidad ha perdido un total de 858, lo que supone un descenso del 18,5%. Hoy, aquellos interesados en obtener un alquiler vacacional de este tipo disponen de una cartera de 3.785 alojamientos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída llega de manera sorpresiva tras varios años de crecimiento sostenido. En mayo de 2025 se calculaba que Aragón contaba con 4.643 viviendas de este tipo, impulsadas sobre todo por la recuperación del turismo y por la rentabilidad del alquiler de corta duración frente al residencial.

La mayor parte de estas viviendas se concentra en el Pirineo oscense, donde el alquiler turístico se ha consolidado como una alternativa habitual a la oferta hotelera, especialmente en temporada alta. En Zaragoza capital, este tipo de alojamientos se había duplicado en apenas cinco años, hasta rondar las 800 viviendas, una expansión que había generado problemas de convivencia en algunos barrios y que había motivado quejas vecinales y un mayor seguimiento por parte del ayuntamiento.

Detrás de este descenso está el endurecimiento del control sobre el alquiler turístico. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ordenado a plataformas como Airbnb o Booking la retirada de anuncios de viviendas que no cuenten con el registro obligatorio, una medida que ha obligado a muchos propietarios a regularizar su situación o a retirar los pisos del mercado turístico.

En este contexto, hasta febrero de 2026, según datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se han denegado en Aragón 918 solicitudes de registro de viviendas turísticas y de temporada. Se trata de pisos que habían solicitado el número obligatorio para el alquiler de corta duración, en vigor desde julio de 2025, pero que no cumplían los requisitos legales establecidos. Con esta cifra, la comunidad se sitúa en el puesto 13 a nivel nacional en número de solicitudes revocadas.

El objetivo de estas medidas es reducir la oferta ilegal y favorecer que parte de estas viviendas regresen al mercado del alquiler residencial, en un intento de aliviar la presión sobre los precios y mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas urbanas y en los municipios más tensionados por el turismo en Aragón.

La oferta disminuye en España

En el conjunto de toda España, el pasado mes de noviembre había 329.764 viviendas turísticas, lo que arroja una caída del 13,6 % respecto a mayo. Además, si se compara con el mismo periodo de 2024, la caída en el número de viviendas turísticas es del 12,4 %.

Con los datos difundidos este lunes, la cifra de viviendas turísticas es la más baja de las registradas desde agosto de 2023 y representa el 1,24 % del total de viviendas que existen en España y su incidencia en mayor en Andalucía y Canarias, que juntas acumulan cerca de la mitad de todos los pisos turísticos que hay en todo el territorio nacional.