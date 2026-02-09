La estación de Zaragoza puede recuperar la normalidad tras desconvocarse la huelga de maquinistas

Este lunes a primera hora de la tarde se ha desconvocado la huelga de maquinistas de tren. Los sindicatos presentes en la mesa de negociación, CCOO, UGT y Semaf, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes en una reunión celebrada a mediodía, sin la presencia del ministro Óscar Puente. De este modo, ya no se repetirán las escenas vividas este lunes en la estación de Zaragoza, cuando la huelga ha golpeado de lleno a la red de alta velocidad en un día de elevada demanda de viajes en tren. El acuerdo, eso sí, debe ser aún ratificado por los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

Los pasajeros se han encontrado con cancelaciones y retrasos de diversa consideración, desde media hora hasta más de dos horas. La jornada ha coincidido, además, con la vuelta a la normalidad tras el fin de semana y con el día de votación en las elecciones al Gobierno de Aragón, una combinación que pudo agravar la situación.

Las horas de huelga se han sumado, además, al último mes de incidencias y retrasos acumulados tras el trágico accidente ocurrido en Adamuz. Desde entonces, la alta velocidad española no ha recuperado la normalidad.

Este lunes se ha vivido un nuevo episodio del caos ferroviario en el que está inmerso el país. Zaragoza no ha sido una excepción. Las esperas se han multiplicado en la estación de Delicias, con pasajeros consultando los paneles informativos con una mezcla de resignación y frustración.

Renfe, Ouigo e Iryo no han confirmado el número de pasajeros afectados en Zaragoza. Sí se ha constatado que la huelga ha sido secundada por los trabajadores y que no se han generado incidencias significativas más allá de los propios retrasos, que ya de por sí han perjudicado a los viajeros tanto de la red nacional como la de Cercanías. En este último caso, las afecciones en la capital de Aragón han sido mínimas.

A nivel nacional, la huelga ha supuesto la cancelación de 350 trenes de alta velocidad. En principio, los servicios mínimos funcionaron sin excesivos sobresaltos. Fuentes ferroviarias han asegurado que ningún tren en servicio mínimo ha dejado de circular.

En Renfe, por ejemplo, los convoyes afectados directamente por la huelga de este lunes eran dos. El resto han correspondido a servicios mínimos que han circulado con relativa normalidad, aunque con retrasos. Al haber sido reubicados los viajeros con antelación, las molestias han sido algo menores, más allá de las provocadas por los continuos retrasos.

Zaragoza se ha visto afectada, aunque los principales problemas se han concentrado en los trenes directos entre Madrid y Barcelona, así como en la red de Cercanías en Cataluña.