Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
Se acabó la fiesta estuvo muy cerca de dar la sorpresa y conseguir representación en las Cortes
El partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, dio la sorpresa presentándose a las elecciones aragonesas buscando canalizar el gran número de votos que logró en las últimas elecciones en Aragón y conseguir entrar en las Cortes de Aragón. Para ello, Alvise eligió como número 1 de la candidatura por Zaragoza a Cristina Falcón, directora de un colegio público, que, a la postre, ha sido la que ha estado de conseguir el acta de diputado.
Aunque prácticamente todos los sondeos situaban a SALF fuera del hemiciclo, la realidad es que a la hora de la verdad, cuando llegó el recuento, el partido de Alvise ha estado muy cerca de conseguir su objetivo. De hecho, con sus 14.141 sufragios se ha quedado a algo menos de 400 votos (alrededor de 350 extrapolando los que conseguirá con el voto del extranjero) para lograrlo.
Pero, además, se da la curiosa circunstancia de que por número de votos, SALF hubiera entrado sobradamente en el parlamento aragonés por la provincia de Zaragoza, pero no ha podido superar una de las excepciones que marca la ley electoral aragonesa. Y es que para poder entrar en el reparto de escaños es necesario alcanzar el umbrar del 3% de los votos válidos emitidos (es decir los que se han decantado por algún partido más los votos en blanco, los nulos no cuentan para este porcentaje).
Alvise, a falta del recuento del voto CERA, se ha quedado con un 2,92% de los votos en la provincia de Zaragoza, lo que le ha dejado fuera de las Cortes de Aragón. Es decir, se necesitaban para entrar en el reparto un mínimo de 14.480 papeletas recibidas.
Si el partido hubiera repetido el resultados de las elecciones europeas cuando en la provincia de Zaraghoza cosechó 19.961 votos, un 5,24% del total, hubiera conseguido representación holgadamente.
