Estos son los pueblos de Vox en Aragón: el 'tour' de Abascal por Zaragoza, Huesca y Teruel le da la victoria a Nolasco en más de 40 municipios

Vox ha sido el verdadero ganador de las elecciones autonómicas de Aragón al duplicar su número de representantes en las Cortes de Aragón. La candidatura de Alejandro Nolasco ha logrado 14 escaños tras convencer a 117.347 electores en Zaragoza, Huesca y Teruel abarcando el 17,88% del total de los votos. La jugada del adelantamiento electoral no le ha salido como quería a Azcón que depende todavía más de Vox, que ya ha pedido entrar en el Gobierno de Aragón con responsabilidades.

Además de crecer con mucha fuerza en las tres capitales de provincia, destacando sin duda el dato de Teruel, donde incluso Vox ha superado al PSOE como segunda fuerza, Vox ha pasado de ser el partido más votado en más de 40 municipios en todo Aragón. Una subida gigantesca respecto a las últimas elecciones de 2023 cuando solamente fue capaz de ganar en cuatro pequeños pueblos: Villastar, Salcedillo, Santa Cruz de Nogueras y Embid de Ariza. Los cuatro pueblos se convirtieron en ocho en las elecciones generales del mismo verano y el número se mantuvo en las europeas un año más tarde.

Una campaña con Abascal

El tour electoral de Santiago Abascal por todo Aragón ha sido clave para que Vox multiplique su fuerza y duplique su representación en las Cortes de Aragón. El líder nacional, con su oposición frontal hacia Pedro Sánchez, ha visitado las principales localidades de la gran mayoría de comarcas aragonesas acompañado en todo momento de Nolasco para convencer al electorado más descontento.

Laura Trives

El gran feudo de Vox en Aragón es la provincia de Teruel, objetivo número 1 de la candidatura de Alejandro Nolasco desde que se supo la convocatoria anticipada de elecciones. El 'turolense' de adopción ha denunciado el 'abandono histórico' de la provincia y ha conseguido robarle muchos votos a Teruel Existe y el PAR, que ha desaparecido de las Cortes de Aragón.

Mientras, en Zaragoza, Vox se ya se ha convertido en el partido más votado en algunos de los pueblos más importantes de la periferia de Zaragoza como La Muela o La Puebla de Alfindén y lleva un ritmo ascendente en Utebo, María de Huerva o Cadrete. Además, por primera vez, Vox ha conseguido ganar en siete municipios de Huesca, algo que se le había resistido en los anteriores comicios.

Alejandro Nolasco celebra los resultados de Vox / LAURA TRIVES

Estos son todos los pueblos de Aragón donde ha ganado Vox en las elecciones autonómicas de 2026 y el partido que ganó en 2023:

