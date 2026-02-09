Cuenta atrás para el inicio de la FIMA 2026: una feria de récord que inaugura el Rey

Zaragoza volverá a situarse esta semana en el centro del mapa internacional del sector agroindustrial con la celebración de la 44ª edición de FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. que se celebradel 10 al 14 de febrero en el recinto expositivo de la carretera de Madrid. El acto oficial de apertura, previsto a las 11.00 horas, estará presidido por el rey Felipe VI, acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una edición que aspira a batir todos los registros de participación y afluencia.

La presencia del jefe del Estado devuelve a la FIMA un respaldo institucional de máximo nivel. La última vez que el monarca inauguró el certamen fue en febrero de 2018, cuando tuvo lugar la edición número 40. Ocho años después, el contexto es muy distinto y la feria llega en un momento más favorable para el sector primario, tras un año agronómico mejor en algunos cultivos y con un clima de mayor estabilidad que en ediciones anteriores aunque no exento de incertidumbres y quebraderos de cabeza para los profesionales del campo.

Tras el simbólico corte de cinta, el Rey realizará un recorrido inaugural por el recinto ferial junto a una amplia representación institucional, de la que formarán parte figuras como el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, además de ministro Planas y el presidente Azcón.

Un escaparate internacional en plena expansión

FIMA 2026 reunirá a más de 1.260 marcas representadas y cerca de 600 expositores de 35 países, desplegados en nueve pabellones y 90.000 metros cuadrados de superficie expositiva. Se trata del mayor certamen de tecnología agrícola del sur de Europa y uno de los principales motores económicos anuales para la capital aragonesa, con un impacto económico que la organización cifra en más de 400 millones de euros.

La feria se articula en torno a cuatro grandes ejes --tecnología, innovación, sostenibilidad y relevo generacional- y refuerza su perfil tecnológico con nuevos espacios como FIMA Tech y FIMA Conecta Talento. Entre las novedades más destacadas figura la vuelta de John Deere, que regresa a Zaragoza tras varios años de ausencia coincidiendo con el 25 aniversario de la agricultura de precisión, en una edición que pone el foco en la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial y la gestión eficiente del agua.

Desde la organización se espera superar las cifras de visitantes de 2024, cuando más de 167.000 personas pasaron por los pabellones de la Feria de Zaragoza. A diferencia de aquella edición, marcada por un clima de mayor tensión y movilizaciones del sector, los responsables del certamen confían en una FIMA más centrada en el negocio, la innovación y el intercambio de conocimiento.

Con seis décadas de historia a sus espaldas, la FIMA vuelve a reivindicarse como la joya de la corona del calendario ferial aragonés y como un escaparate clave para un sector estratégico. Zaragoza abre así una semana en la que el campo, la industria y la tecnología vuelven a encontrarse bajo el foco internacional.