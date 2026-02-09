Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Foro Nacional de Desarrollo Rural: Zaragoza centra el debate en pleno pulso internacional del agro

El Paraninfo de la Universidad de acoge este martes el acto de presentación del encuentro, que celebra su décimo aniversario, cuyas jornadas técnicas continuarán el 11 y 12 de febrero en la Feria de Zaragoza

El cartel del X Foro Nacional de Desarrollo Rural, que se desarrolla esta semana en Zaragoza.

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Zaragoza se prepara para convertirse esta semana en punto de encuentro del debate sobre el futuro del campo. El X Foro Nacional de Desarrollo Rural arranca este martes 10 de febrero con el acto de presentación en el Paraninfo de la Universidad, antes de trasladar sus jornadas técnicas al salón de actos de la Feria de Zaragoza los dos siguientes días en el marco de la 44º edición de Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA).

Bajo el lema “El desarrollo rural en el nuevo contexto internacional”, el Foro -organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco- propone una mirada integral a los desafíos y oportunidades del sector agroalimentario y del medio rural en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, los cambios normativos, la transformación tecnológica y la necesidad de un desarrollo más sostenible e inclusivo.

Geopolítica y sistemas agroalimentarios

El acto del martes contará con las intervenciones de Rosa María Bolea Bailo, rectora de la Universidad de Zaragoza; Jesús Betrán Aso, decano del Colegio organizador; y Javier Rincón Gimeno, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. La conferencia de presentación, titulada “Nueva Geopolítica de los sistemas agroalimentarios”, la impartirá Gonzalo Eiriz Gervás, subdirector general en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Las sesiones del miércoles 11 se abrirán con el acto inaugural en la Feria de Zaragoza y una conferencia a cargo de Isabel Bombal Díaz, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (MAPA), para dar paso a dos mesas centradas en geopolítica de los sistemas agroalimentarios y fiscalidad en el medio rural.

Noticias relacionadas y más

El jueves 12 el foro abordará las condiciones de vida y la equidad en el mundo rural, con atención al relevo generacional, el liderazgo femenino, el acceso a tierra y crédito, y la cohesión territorial. La jornada se cerrará con una mesa sobre agenda tecnológica, nuevos técnicos y tecnologías al servicio del medio rural, con foco en digitalización, innovación, gestión del agua, transición agroenergética y resiliencia climática.

Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

Educación adecuará las instalaciones de 20 centros de Aragón: estos son los institutos beneficiados

Foro Nacional de Desarrollo Rural: Zaragoza centra el debate en pleno pulso internacional del agro

El VII Concurso Nacional de Caza de Trufa se celebrará en Manchones el 14 y 15 de febrero

Resultados de las elecciones en Zaragoza, barrio a barrio: el PSOE pierde sus feudos en favor del PP

Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

Sorpresa en el Portillo: comienza el derribo del edificio de Correos pese a la solicitud para protegerlo

Zaragoza lanza un plan para modernizar la red de tuberías con la vista puesta en el agua de Yesa

