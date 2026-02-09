El mapa de la movilidad eléctrica en Aragón: el 30% de los puntos de recarga no funcionan

El reto de la electrificación del mercado del automóvil cada vez está más presente. Los vehículos electrificados (eléctricos puros, híbridos e híbridos enchufables) suponen en la comunidad un tercio del total, en un sector que todavía domina la combustión pero que, poco a poco, va virando hacia una movilidad más verde y sostenible. De hecho, Aragón tiene un 32,8% de su parque de vehículos electrificado, por encima de la media nacional, que es del 31,2%, según el último barómetro de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). De ese porcentaje, el 57,2% son eléctricos puros. En cambio, para que esta ya no tan nueva movilidad penetre definitivamente en el mercado, debe ir acompañada de infraestructuras (puntos de recarga, sobre todo) que democraticen el acceso para todos, máxime en un territorio tan disperso como el aragonés.

En ese sentido, el último PlanMoves del Gobierno central ya reserva 300 millones de euros, de un paquete total de 1.300, para una línea de ayudas de aquí a 2030 que permitan la instalación de decenas de puntos de recarga por todo el país, intentando eliminar las zonas negras y mal conectadas. En estos momentos, según esos mismos datos del barómetro de ANFAC, con datos acumulados del último trimestre de 2025, Aragón cuenta con 1.641 infraestructuras de este tipo, aunque 478 están fuera de servicio, uno de cada tres. Un número similar al que tiene registrado Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), que contabiliza, a 1 de enero de 2026, 1.261 puntos operativos.

Una de las claves en este tipo de infraestructuras reside en el tipo de carga que permiten, que va desde las lentas hasta las ultrarrápidas. Aragón, nuevamente por su dispersión territorial, precisa de una red más tejida de cara a los desplazamientos largos en los que, a veces, la batería del vehículo puede no alcanzar, haciendo obligatoria la necesidad de tener que parar a repostar en una electrolinera. Según ANFAC, hay 781 infraestructuras de recarga eléctrica en los entornos urbanos (el 47,6%) y 860 en los interurbanos (el 52,4%).

De 3 a 19 horas de recarga

El principal debe aragonés está en que casi seis de cada diez de estos puntos son de carga lenta, concretamente el 58,9%, con una potencia inferior a 22 kilovatios (kW), lo que se traduce en esperas de entre tres a 19 horas. Después, un 18,8% tienen una potencia de entre 50 y 150 kW, lo que deja las recargas entre 1,2 horas y 27 minutos. Las cargas ultrarrápidas (de 10 a 15 minutos), con más de 250 kW, tan solo representan el 6,7% del total, con 110 puntos, aunque desde Aedive subrayan que el aumento en el último curso ha sido de más del 85%, siendo Aragón la octava comunidad en este tipo de puntos. Mientras, el 11,3% son rápidos (entre 15 y 27 minutos) y solo hay 72 infraestructuras de carga lenta–moderada, con tiempos que oscilan de las 1,2 horas a las tres.

Pero no todos los datos son negativos. Y es que, pese a que en Aragón solo se encuentran el 3,1% de las infraestructuras que tiene el país en su conjunto (53.072), la comunidad ha sido una de las que más ha mejorado en la relación entre los dispositivos de recarga públicos sobre el total, una variable donde representan el 16,9%, dato solo superado por Cataluña, Navarra, Asturias, Cantabria y Castilla y León. La media nacional está por debajo, en el 13,2%.

Aragón también está por encima de España en el número de infraestructuras de recarga eléctrica comparadas con su población motorizable, con un 19,9% frente al 17,7% de España. El país, eso sí, está muy lejos de los objetivos delimitados por la Unión Europea, aunque el pasado 2025 hubo un impulso importante. Tanto es así que el año comenzó con 38.725 infraestructuras de este tipo con y, en diciembre, se habían instalado 14.347 nuevos. Un auge importante pero que todavía no sería suficiente para llegar a los 300.000 propuestos por la UE para 2030. Por ahora, las 53.072 infraestructuras de recarga se quedan en el 17,7% de los objetivos europeos, por lo que el ritmo de instalación deberá ser superior para acercarse al máximo.

Algo más cerca de llegar a la meta están los turismos electrificados. En el caso de Aragón, el porcentaje antes mencionado del número de vehículos verdes sobre el total, ese 32,8%, ha supuesto un crecimiento impresionante en el último año, ya que a finales de 2024 tan solo representaban el 14,8%. Aunque, curiosamente, ha habido un descenso en el número de eléctricos puros, que antes suponían casi el 68% y ahora apenas superan el 57%.