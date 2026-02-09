Nueva movilización por el conflicto laboral abierto por WiZink en Zaragoza tras llevarse el trabajo a Portugal

La plantilla del servicio de atención al cliente de WiZink en Zaragoza ha llevado este jueves su protesta al centro de la ciudad para reclamar una salida al conflicto laboral abierto tras el cierre del contact center. Los 121 trabajadores, dados de baja en la Seguridad Social pero sin despido ni subrogación, se encuentran a la espera de poder acceder a la prestación por desempleo mientras el caso avanza hacia los tribunales.

Convocados por el comité de empresa, los que eran hasta el 31 de enero trabajadores de Zelenza CEX, la empresa que gestionaba la atención al cliente del banco digital, se han concentrado a las 11.00 horas en la glorieta Sasera de la capital aragonesa. Con esta movilización pretenden visibilizar una situación que califican de “inédita” y que mantiene a la plantilla en un limbo jurídico y laboral desde comienzos de febrero.

"WiZink: Portugal es tu opción y pagar tu obligación", "Portugal salario precario = WiZink negocio millonario" o "WiZink deslocaliza, nuestro futuro agoniza" son algunas de las proclamas que han podido leerse en la protesta.

El conflicto se desencadenó tras la finalización del contrato de Zelenza con WiZink y la decisión del banco digital de adjudicar el servicio a Marktel Portugal, con sede en Elvas, a solo 11 kilómetros de la frontera con España. Una "deslocalización de libro", a juicio de los sindicatos, para abaratar los salarios ni hacer frente a las indemnizaciones por despido. La nueva adjudicataria presta ahora el servicio desde territorio luso, sin asumir a la plantilla de Zaragoza, pese a que el trabajo, recuerdan los sindicatos, sigue siendo el mismo y atiende a los mismos clientes.

Un servicio íntegro, sin plantilla

Hasta el pasado 1 de febrero, Zelenza Cex prestaba para WiZink todos los servicios de atención vinculados a la entidad: atención al cliente, tarjetas de crédito, productos de ahorro (depósitos y cuentas) y préstamos personales. El cierre efectivo del centro de trabajo en Zaragoza, ubicado en el complejo empresarial de la Expo, se materializó el pasdo lunes 2 de febrero, cuando los empleados acudieron a sus puestos y se encontraron las instalaciones cerradas, sin posibilidad de continuar la actividad.

Desde entonces, los trabajadores han ido siendo dados de baja en la Seguridad Social de forma progresiva, pero sin que medie una carta de despido ni un expediente de regulación de empleo (ERE), y tampoco un proceso de subrogación por parte de la nueva adjudicataria. Una combinación que, según denuncia la plantilla, les deja sin indemnización y a la espera de que se desbloquee el acceso al paro.

“De momento estamos igual. Estamos esperando a que la Inspección de Trabajo remita su informe al SEPE para que se nos apruebe la prestación por desempleo”, explicaron fuentes del comité durante la concentración.

Pendientes de la Audiencia Nacional

El conflicto tiene además un frente judicial abierto. Zelenza Cex ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra WiZink y Marktel para que se reconozca la obligatoriedad de la subrogación de la plantilla, al entender que existe continuidad real del servicio. El juicio está señalado para el 12 de marzo en la Audiencia Nacional.

La plantilla confía en que una resolución favorable obligue a la adjudicataria a asumir a los trabajadores, muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad en el servicio. Mientras tanto, las movilizaciones continuarán como vía de presión social para reclamar una solución que evite que 121 personas queden definitivamente fuera del mercado laboral tras el cierre de un centro con larga trayectoria en Zaragoza.