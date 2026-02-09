¿Profetas en su tierra? Estos son los resultados de los pueblos de los candidatos en las elecciones de Aragón

Conseguir aumentar los votos no ha sido tarea fácil para los candidatos en las elecciones de Aragón 8F, pero siempre se da por sentado que en su tierra, en su casa, sus vecinos van a apostar por ellos, aunque sea por cercanía. ¿Pero esto es realmente así? En la resaca electoral analizamos los pueblos de los ocho candidatos para conocer si son realmente profetas en sus pueblos.

Jorge Azcón, candidato del Partido Popular en las elecciones del 8F

El candidato popular, Jorge Azcón, nació en Zaragoza, pero sus raíces vienen desde uno de los rincones más escondidos de esta provincia, pero con una gran carga tradicional y festiva. Se trata de Estercuel, una pequeña localidad de algo más de 200 habitantes en la provincia de Teruel, en la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Y los datos de este pequeño municipio sorprenden, no solo ha ganado el PSOE, sino que ha obtenido más votos que en las elecciones de 2023. Así, el PP se queda con 37 votos y PSOE con 50.

Pilar Alegría, candidata del Partido Socialista en las elecciones del 8F

La exministra y ahora líder socialista en la comunidad, tiene como bandera un municipio que le vio dar sus primeros pasos en el sistema. Con poco más de 400, La Zaida se encuentra en la Ribera Baja del Ebro, en la provincia de Zaragoza.

Manteniendo la tendencia de 2023, el PSOE se hizo con la victoria en el municipio de Alegría, aumentando ligeramente los votos, ya que han pasado de 140 a 170. El PP se queda como segunda fuerza con 35 votos.

Alejandro Nolasco, candidato de Vox en las elecciones del 8F

Las raíces del candidato de Vox, Alejandro Nolasco, nos llevan hasta un municipio a apenas diez kilómetros de la capital turolense. Villastar cuenta con un gran patrimonio celtíbero y una gran variedad de rutas para hacer senderismo.

Villastar ha llevado por bandera las ideas de su vecino Nolasco, dándole a Vox la victoria, unos datos que han venido dados por el auge del partido en todo el territorio. La formación ha duplicado sus escaños en las Cortes de Aragón. Como segunda fuerza política se queda el Partido Socialista, seguido del Partido Popular.

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe en las elecciones del 8F

Ligado al Jiloca, Tomás Guitarte sitúa su narrativa en un pequeño enclave de secano —pedanía de Calamocha— cuya historia y entorno hacen de este rincón, discreto pero lleno de significado, algo más que una simple referencia política.

En este caso las cifras han dado un gran vuelco, el PP ha adelantado al PSOE, y Teruel Existe ha pasado de ser la tercera potencia a la quinta, siendo adelantada por Vox y por el PAR. Ha perdido casi la mitad de los votos, pasando de 499 a 274.

Jorge Pueyo, candidato de CHA en las elecciones del 8F

Jorge Pueyo, cuya formación ha logrado pasar de tres a seis escaños, proviene de un municipio que se encuentra en la provincia de Huesca a tan solo 20 minutos en coche de Barbastro.

En Fonz, CHA se ha visto esa tendencia al alza, pero no ha sido suficiente para materializar ningún cambio, al menos con el partido de Pueyo, que se queda como tercera fuerza, compartiendo número de votos con Vox. En la pugna por el primer puesto, PP y PSOE han dado la vuelta, pasando por delante la formación de Pilar Alegría.

Alberto Izquierdo, candidato de PAR en las elecciones del 8F

Alberto Izquierdo (PAR) no solo lleva por bandera su pueblo de forma figurativa, sino que también es el alcalde de Gúdar desde el año 2003, cuando asumió el cargo a sus 20 años

Se trata de una localidad que no llega ni a los 80 habitantes y pertenece a la provincia de Teruel. Aquí el PAR ha mantenido el primer puesto, pero Vox ha adelantado al PP por la derecha, pasando de 2 a 10 votos. Unas cifras que no se han visto demasiado afectadas a pesar del descenso de votantes del PAR, que en estas elecciones se queda sin representación en las Cortes de Aragón.

Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar en las elecciones del 8F

Marta Abengochea, nacida y criada en Zuera, ha llegado a formar parte del ayuntamiento de una localidad que cuenta con 8.000 habitantes y en constante crecimiento industrial.

En Zuera, el PP ha mantenido la primera posición y la formación de Abengochea ha perdido cerca de 80 votos, pasando de un cuarto puesto a quinto, CHA ha ocupado su lugar.

María Goicoechea, candidata de Podemos en las elecciones del 8F

La exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer es una amante declarada de su pueblo, un municipio que comparte con el ilustre pintor Francisco Padilla, quien también fue director de la real Academia de España en Roma y del madrileño Museo del Prado. Se trata de Villanueva de Gállego, uno de los motores económicos más dinámicos del Bajo Gállego y de todo Aragón, gracias a su privilegiada ubicación estratégica a escasos kilómetros de la capital zaragozana.

La pérdida de votantes y de representación de Podemos no ha sido ajena al municipio de Goicoechea. Bien es verdad que el partido morado no contaba con los mejores datos en 2023, pero ha pasado de ser la formación en sexta posición, a séptima. Aquí ha cogido fuerza Vox, quien ha adelantado por la derecha al PSOE.