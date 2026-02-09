El anillo metropolitano de Zaragoza se tiñe de verde: Vox se dispara a costa del hundimiento del PSOE y la pérdida de votos del PP

El anillo metropolitano de Zaragoza se ha convertido en uno de los fortínes de Vox, uno de los motivos detrás del resultado que les ha permitido doblarse en las Cortes de Aragón. El hemiciclo reflejará a partir del 3 de marzo una tendencia muy derechizada, aupada por la política nacional, que en la propia capital aragonesa y su entorno se ha visto más agudizada si cabe en estas elecciones anticipadas. No en vano, la extrema derecha ha sumado siete escaños por la provincia, tres más de los que tenía. Solo en el territorio zaragozano, de hecho, ha igualado el número de diputados que logró en mayo de 2023 en total.

Vox ha sido la fuerza más votada en La Muela y La Puebla de Alfindén. En el primer caso, además, gobierna Chunta Aragonesista, muestra una vez más de las diferentes tendencias entre los votos municipales y autonómicos. Una aritmética que ha provocado que los de Abascal aglutinen 829 papeletas, un 11,91% más, y se sitúen en el 31,23% de los votos. El PP se desploma en un 6,94% y el PSOE se queda solo en 300, un 5,57% menos. CHA, en cambio, sube un 0,51% y queda como tercera fuerza. En cifras similares se manejan los datos de La Puebla, donde Vox ha sorpasado al bipartidismo (el PP pierde un 4,29% y el PSOE un 7,18%) y, nuevamente, la izquierda aragonesista crece un 5,2%.

Pero esa tendencia al alza de los ultras no se queda ahí. En Utebo, capital de la Comarca Central, Vox supera al PSOE como segunda fuerza y logra hasta 2.172 votos. Y la tendencia popular también es idéntica, con un 4,27% menos de sufragios, cuestiones todas estas que explican la pérdida de un escaño en Zaragoza. En María de Huerva, pueblo del que la vicepresidenta y número 2 del PP, Mar Vaquero, fue alcaldesa, el trasvase es claro: los conservadores aguantan como primera fuerza pero pierden un 8,82% de los votos, mientras que Vox también supera aquí a los socialistas y crece un 8,02%.

En Cuarte, más de lo mismo. La formación de Santiago Abascal, quien estuvo muy presente durante la campaña en este anillo metropolitano, también queda como segunda fuerza con un 8,23% más de votos, con un PP a la baja y un PSOE que también se desploma en un 6,22%. Vox también ha cosechado ese sorpaso al PSOE en Villanueva de Gállego y se ha consolidado como segunda opción más votada en Cadrete, acercándose al PP, del que solo se separan 22 papeletas y un 1% de votantes.

Pero la derechización de Zaragoza y su entorno no se queda ahí. Otra de las variables que deja el escrutinio sitúa a Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del agitador Alvise Pérez, como quinta fuerza en la inmensa mayoría de los casos, con IU-Movimiento Sumar por debajo y Podemos, en algunos casos, con menos votos que Escaños en Blanco. Unos resultados que no fueron suficientes pero que dejaron a SALF al borde de la representación en la provincia, a apenas un 0,08% y un puñado de votos.

Otra lectura, en el otro lado del tablero político, es el gran resultado cosechado por Jorge Pueyo, que ha sabido canalizar el descontento de la izquierda del PSOE y ha doblado sus resultados en votos y escaños. Si en Zaragoza capital rondó los 40.000 (más que en todo Aragón en 2023), en su anillo metropolitano creció en prácticamente todos los municipios, salvo contadas excepciones como Pina de Ebro (perdió solo un 0,52%). En La Muela, donde gobierna Adrián Tello, que iba de número 5, fue la fuerza progresista más votada por delante del PSOE.

Figueruelas, Pedrola y Quinto, casos especiales

Asimismo, hay otras otras localidades cuyos resultados, por diferentes motivos, conviene analizar. Uno es Figueruelas, donde Stellantis y la china CATL van a ejecutar una de las inversiones más importantes de la historia de la comunidad, con 4.100 millones comprometidos para la gigafactoría de baterías y miles de empleos. Ahí, tanto el PP como el PSOE pierde un 7,28% y un 6,93%, respectivamente, mientras que Vox sube más de un 10% y CHA también crece por encima de los cuatro puntos.

Junto a Figueruelas está Pedrola, donde el PSOE ha logrado resistir en cabeza, aunque con una pérdida considerable de votos. Ahí gobierna Manuela Berges, secretaria de Organización de Pilar Alegría, pese a que no iba en las listas. Con todo, los socialistas doblan al PP, con un 42,66% de los votos, aunque perdiendo más de 11 puntos respecto a las últimas. Once puntos que, al menos en porcentajes, se reparten entre Vox (+9,19%) y CHA (+2,88%).

Y algo más lejos de Zaragoza, a unos 43 kilómetros, está Quinto de Ebro. Pese a no ser estrictamente parte del anillo metropolitano de la capital aragonesa (no existe una definición ni una delimitación unánime al respecto), su alcalde, el socialista Jesús Morales, es el portavoz del PSOE de Alegría y será diputado en las Cortes. Al igual que en Pedrola, en este reducto los socialistas salvan los muebles y también están por encima del 42%, aunque nuevamente pierden un 11% que, en este caso, se reparte entre los populares (suben un 2,5%) y la extrema derecha (+7,29%).