Sumelzo niega en la comisión del caso Koldo formar parte de la empresa de su familia y denuncia "insidias" contra ella

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ha negado este lunes "rotundamente" formar parte de la empresa Sumelzo S.A., dirigida por sus familiares, por lo que desconoce sus actividades, y ha acusado a los senadores de la comisión Koldo de participar de las "insidias" contra ella.

"Si me está acusando veladamente de algo, por favor vaya al juzgado", le ha dicho la secretaria de Estado y exdiputada del PSOE a la senadora de UPN, María Caballero, en la comparecencia número 100 de la comisión Koldo, y ha reiterado el mismo desafío a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, y Salvador Foronda, del PP, posteriormente.

Susana Sumelzo ha señalado que no ha tenido ni tiene participaciones accionariales en la empresa de obras públicas Sumelzo ni en ninguna otra y que únicamente tuvo un apoderamiento de esa sociedad anónima durante cinco meses de 2007 y 2008, pero "ser apoderada no es tener acciones ni participar en la empresa" y además ni siquiera hizo uso nunca de ese poder notarial.

La exdiputada socialista aragonesa no ha contestado a las preguntas referidas a la actividad de la empresa, las cuales, ha asegurado, desconoce por completo, y ha lamentado que las preguntas traten de "amplificar insinuaciones" hechas "sin pruebas" por medios de comunicación "que no contrastan la información", únicamente para "construir un relato de sospechas" y "desgastar al Gobierno".

"El parentesco no genera responsabilidad penal ni civil", ha subrayado antes de hacer la advertencia de que las acusaciones sin pruebas "pueden ser un delito" al atacar su derecho al honor.

Sumelzo ha indicado que su relación con el exdirigente socialista Santos Cerdán fue únicamente política, al haber pertenecido ambos a la ejecutiva federal del PSOE, pero que "nunca jamás" trató con él sobre relaciones con empresas.

Ha enfatizado también que "por supuesto que no" le pidieron nunca sus familiares contactos políticos, después de que Caballero haya ironizado que habrá sido por azar que Sumelzo S.A. haya tenido su mayor crecimiento desde que gobiernan los socialistas y haya apuntado que esa sociedad tuvo un contrato de 12.000 euros con Servinabar, una empresa investigada en la operación Delorme.

Sumelzo también ha negado que conociera a los investigados judicialmente Leire Díez y Vicente Fernández, y ha desafiado en varias ocasiones a los senadores de UPN, Vox y PP a que acudan a un juzgado si tienen alguna prueba.

Todo ello durante una entrecortada sesión, en la que el presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP, ha interrumpido constantemente para conservar el orden y ha apercibido de expulsión a varios senadores socialistas por comentarios en voz alta.

Incluso, Suárez ha hecho un receso para templar los ánimos durante el cuestionario del PP, en el que Foronda ha insistido en preguntar a la secretaria de Estado para Iberoamérica por su papel en la dirección diplomática de la política española sobre Venezuela, país en el que ella ha asegurado que nunca ha estado.

Sumelzo también ha negado tener relación con la sociedad limitada Infraestructuras Montearagón ni con mercantiles que contrataran con la eólica Forestalia, otras cuestiones sobre las que se ha interesado Foronda y de las que la exdiputada le ha recriminado sus "insinuaciones", pues ella no tiene "nada que ver".

El senador socialista Jose Hila ha señalado que los medios de comunicación "panfletos" que lanzan insidias "no han encontrado ni un wasap" para sus insinuaciones contra Sumelzo, a quien "solo acusan del apellido", de que unos familiares tengan una empresa, "nada más".